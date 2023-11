Formel 1 – Qualifying zum Brasilien GP im Live-Ticker: Regen-Chaos beschert Verstappen Pole

So langsam neigt sich die Formel-1-Saison dem Ende entgegen! Drei Rennen stehen noch an. Den Auftakt des Schlussspurts macht der Große Preis von Brasilien (Sonntag, 5. November, 18 Uhr). In Sao Paulo erwartet die Fans ein großes Motorsport-Spektakel.

Doch schafft es einer der übrigen Formel-1-Piloten Weltmeister Max Verstappen zu schlagen? Der Grundstein dafür kann schon im Qualifying gelegt werden. Mit einem guten Ergebnis in der Qualifikation können sich die Fahrer eine gute Ausgangslage für den Grand Prix schaffen.

Formel 1 – Qualifying zum Brasilien GP im Live-Ticker

Zuletzt kam Lewis Hamilton immer näher an Verstappen ran. Dazu beeindruckte Lando Norris mit einer überragenden Pace. Dem Briten gelang in Mexiko eine sensationelle Aufholjagd – von Platz 17 ging es auf Platz fünf. Mit einem guten Ergebnis in der Quali könnte er dem Weltmeister gefährlich werden. Wir halten dich in unserem Live-Ticker zum Brasilien-GP der Formel 1 auf dem Laufenden!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

20.20 Uhr: Die Startaufstellung für den Brasilien-GP im Überblick:

Verstappen Leclerc Stroll Alonso Hamilton Russell Norris Sainz Perez Piastri Hülkenberg Ocon Gasly Magnussen Albon Tsunoda Ricciardo Bottas Sargeant Zhou

20.15 Uhr: Somit endet das Qualifying vorzeitig. Für McLaren besonders bitter. Trotz guter Pace kommen Norris und Piastri nur auf P10 und P7. Neben Verstappen profitieren vor allem die Aston Martin – Stroll kommt sensationell auf P3, Alonso auf P4.

20.11 Uhr: Rote Flagge! Die Session wird beendet, Max Verstappen holt sich die Pole! Was ein Ende an diesem Freitag.

20.08 Uhr: Kurzer Schock für McLaren. Piastri dreht sich in Kurve elf, konnte allerdings selbst zurück auf die Strecke. Bitter für Piastri: Er war auf seiner schnellen Runde. Der Regen wird stärker, wie reagieren die Teams? Wars das mit Q3?

20.00 Uhr: Rein in Q3! Der Kampf um die Pole beginnt.

19.57 Uhr: Nach einer kurzen Pause beginnt dann gleich der Kampf um die Pole. Schafft Norris den Quali-Hattrick und damit P1 fix zu machen? In wenigen Minuten sind wir schlauer.

19.52 Uhr: Hülkenberg ist raus! Der Haas-Pilot schafft den Sprung ins Q3 nicht und kommt auf P11 ins Ziel. Auch Albon, Magnussen, Gasly und Ocon sind raus. Die schnellste Zeit hatte erneut Norris, gefolgt vom Weltmeister.

19.45 Uhr: Indessen fängt es langsam an zu regnen. Das könnte im weiteren Verlauf der Qualifikation interessant werden. Fünf Minuten vor Schluss führt Verstappen vor Russell und Norris das Tableau an.

19.41 Uhr: Aufgrund der Verzögerung vor Q1 geht es nun direkt weiter. Wer schafft den Sprung in Q3?

19.37 Uhr: Nico Hülkenberg hingegen schafft mit einer guten Zeit den Sprung in Q2 – in wenigen Minuten geht es weiter.

19.35 Uhr: Das Q1 endet mit einer großen Enttäuschung für Alpha Tauri! Sowohl Yuki Tsunoda als auch Daniel Ricciardo scheiden im ersten Teil der Quali aus. Auch beide Alfa Romeo-Piloten sind raus. Logan Sargeant hat es ebenfalls nicht geschafft.

19.20 Uhr: Die erste schnelle Zeit setzt McLaren-Pilot Lando Norris. Es scheint, als könne er die Pace aus Mexiko auch mit nach Brasilien nehmen. Das könnte im Laufe des Wochenendes interessant werden. Hamilton rangiert derzeit auf rang zwei. Noch sind zehn Minuten in Q1 zu fahren.

19.15 Uhr: Nach der Verzögerung geht es nun endlich los! Das Qualifying beginnt, die ersten Fahrer beginnen mit ihren ersten Runden. Die 20 Piloten kämpfen nun um die Teilnahme am Q2.

18.52 Uhr: Kurz vor Beginn der Qualifikation kommt die Nachricht, dass sich das Qualifying eine Viertelstunde verspäten wird. Der Grund: Dreck auf der Strecke, der zunächst beseitigt werden muss. Die neue Startzeit ist also 19.15 Uhr.

18.05 Uhr: Noch knapp eine Stunde bis die Motoren wieder heiß werden! Um 19 Uhr geht es mit Q1 los! Im letzten freien Training konnten beide Ferraris überzeugen. Carlos Sainz fuhr die schnellste Zeit – gefolgt von Charles Leclerc und George Russell.

17.49 Uhr: Bevor das Renn-Wochenende mit dem Qualifying so richtig los geht, hat die Formel 1 noch einen echten Hammer verkündet. Auch in den nächsten Jahren macht die Königsklasse des Motorsports in Brasilien halt. Der Vertrag wurde um weitere fünf Jahre bis 2030 verlängert!

17.15 Uhr: Bevor wir gleich auf die Qualifikation schauen, blicken wir noch einmal auf das vergangenen Rennen zurück. In Mexiko konnte Max Verstappen einmal mehr dominieren. Für seinen Teamkollegen Sergio Perez wurde das Heimrennen allerdings zur Katastrophe. In Brasilien möchte der Mexikaner nun alles besser machen.

Freitag, 03. November, 17.00 Uhr: Einen wunderschönen Freitagabend! Das nächste Rennwochenende steht vor der Tür, Max Verstappen und Co. sind in Südamerika zu Gast. In knapp zwei Stunden steht das Qualifying zum großen Preis von Brasilien an. Wir halten dich über die neusten Entwicklungen auf dem Laufenden.