Formel 1: Pilot wütet nach Horror-Einschlag über Ex-Kollege – „Verdammter Idiot“

Die Formel 1 ist an diesem Wochenende in Brasilien zu Gast. Neben dem Rennen am Sonntag (5. November) steht auch noch der Sprint an. In der Qualifikation dafür gab es einen heftigen Einschlag in der ersten Session.

Alpine-Pilot Esteban Ocon knallte heftig in die Reifenstapel, nachdem er zuvor mit Aston-Martin-Fahrer Fernando Alonso kollidiert war. An den Formel-1-Weltmeister richtete Ocon anschließend deutliche Worte.

Formel 1: Ocon wütet nach Kollision

Es war die Schockszene in der Sprint-Qualifikation! Formel-1-Pilot Esteban Ocon war auf seiner schnellen Runde, als er dann auf der Anfahrt zur dritten Kurve korrigieren musste und den langsam vor ihm fahrenden Fernando Alonso heftig erwischte (Brasilien-GP hier im Live-Ticker)

Der Franzose drehte sich und schlug heftig in die Reifenstapel. Glücklicherweise ist Ocon nichts passiert, er meldete sich und sagte, dass es ihm gut gehe. Alonso konnte sich mit deutlichen Schäden am Auto gerade noch in die Box schleppen. Die Rote Flagge wurde sofort geschwenkt, SQ1 wurde rund 40 Sekunden vor Ablauf der Uhr anschließend beendet.

Am Funk zeigte sich Ocon mehr als nur wütend über seinen ehemaligen Alpine-Kollegen. „Verdammter Idiot, Alonso“, schimpfte der 27-Jährige. Doch bei den Wiederholungen, die im TV gezeigt wurden, sah es eher nach einem Fehler von Ocon aus. Alonso hätte zwar etwas weiter rechts fahren können, doch die Schuld lag mehr bei Ocon.

Ausgerechnet der Ex-Kollege

Ocon und Alonso fuhren noch in der vergangenen Saison zusammen in der Formel 1. Der Spanier stand nämlich in den Jahren 2021 und 2022 bei Alpine unter Vertrag, wechselte dann Anfang des Jahres zu Aston Martin und ersetzte dort Sebastian Vettel. Anfangs waren Ocon und Alonso noch ein harmonisches Duo, doch zum Ende der vergangenen Saison bekam die Freundschaft immer mehr Risse.

„Es ist gut, dass er jetzt zu Aston Martin geht und wir jetzt getrennte Wege gehen“, sagte Ocon über den 42-Jährigen. Das ist nur eine der zahlreichen Aussagen, die die beiden Piloten in der Öffentlichkeit tätigten. Es war eine unschöne Trennung.

Auf der Strecke haben sich beide Fahrer immer wieder getroffen, zeigten harte Duelle. Nun erreichte die Rivalität in Brasilien den traurigen Höhepunkt.