Formel 1: Red Bull verkündet Verstappen-News! Ist es soweit?

Die ganze Formel 1 schaut in diesen Tagen auf Max Verstappen! Neben dem WM-Kampf mit den beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris gibt es erfreuliche Nachrichten aus dem Hause des Niederländers.

Der Formel-1-Weltmeister erwartet nämlich sein erstes Kind! Seine Verlobte Kelly Piquet ist hochschwanger. Da das Baby jeden Augenblick auf die Welt kommen könnte, verpasste Verstappen nun den Medientag in Miami. Wird er auch am Rennen nicht teilnehmen können?

Formel 1: Verstappen verpasst Miami-Auftakt

In der Formel 1 bislang nicht so erfolgreich, dafür abseits der Rennstrecke im Glück: Max Verstappen und seine Verlobte Kelly Piquet schweben auf Wolke 7. Neben der baldigen Hochzeit steht nun die Geburt ihres ersten Kindes an. Etwas früher als gedacht könnte es nun so weit sein.

Auch interessant: NFL: Draft-Wahnsinn! Fans trauen ihren Augen kaum

Wie Red Bull mitteilt, wird Verstappen nicht am Media Day teilnehmen, weil das Kind zur Welt kommt. Aber die Fans brauchen sich keine Sorgen zu machen. Am Freitag (2. Mai) soll der 27-Jährige aber als frisch gebackener Vater beim Training dabei sein und sich planmäßig auf das Rennen am Sonntag vorbereiten.

Verstappen hält sich aktuell (Stand 1. Mai) noch immer in Europa auf. Sein Privatjet steht derzeit in Nizza und wartet darauf, dass Papa Max in die USA nach Miami fliegt, um mit Red Bull das nächste Rennen zu absolvieren.

Stressiges Wochenende steht bevor

Für Verstappen dürfte es dann ein sehr stressiges Formel-1-Wochenende werden. Denn in Miami steht wieder ein Sprintrennen an, das der Red-Bull-Star ganz und gar nicht leiden kann. Am Freitag gibt es daher ein freies Training und auch das erste Qualifying zum Sprint. Am Samstag gibt es dann das Sprintrennen und das anschließende Qualifying zum Rennen am Sonntag.

Mehr Nachrichten für dich:

Neben dem Media Day fehlte Verstappen auch die Sponsoren-Termine. Dafür war lediglich Yuki Tsunoda anwesend. Für den Japaner gab es also mehr Aufmerksamkeit, als er sonst immer gewohnt ist. Der Teamkollege des Niederländers wird hoffen, dass er endlich eine gute Platzierung mit seinem neuen Team holen kann.