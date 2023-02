Formel 1: Kurz vor „Drive to survive“-Start – Team sorgt für Hammer

Am Freitag (24. Februar) erscheint die neue Staffel von „Drive to survive“ auf Netflix. Schon vor dem Start der beliebten Formel-1-Serie gab es nun den ersten Hammer.

Der beliebte Formel-1-Rennstall Williams wird eine eigene Dokumentarserie veröffentlichen, die mit „Drive to survive“ zu vergleichen sein wird.

Formel 1: Williams startet eigene “Drive to survive”-Serie

Kurz vor dem Start der Netflix-Serie „Drive to survive“ hat Williams beschlossen, eine eigene Serie zu starten, bei welcher die Fans einen Blick hinter die Kulissen des ikonischen Rennstalls bekommen werden. Das bestätigte der Rennstall. Die Serie wird demnach den Titel „Untold“ tragen und in zwei Teilen erscheinen.

Die Dokumentarserie würde „die Höhen und Tiefen des Jahres 2022 durch Filmmaterial verfolgen, das Sie nirgendwo sonst sehen werden“. Zu sehen wären die Folgen demnach ausschließlich auf der Internetseite von Williams.

Formel 1: Fans brauchen kein zusätzliches Abo

Anders als bei „Drive to survive“ werden die Fans kein zusätzliches Abonnement benötigen, sondern die Serie kostenlos verfolgen können. Wann die beiden Folgen erscheinen werden, ist noch nicht klar. Allerdings lässt die Formulierung „in Kürze“ in der offiziellen Pressemitteilung vermuten, dass sie nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen werden.

Mehr News:

Ebenfalls in Kürze – genauer gesagt am Freitag – startet die fünfte Staffel von „Drive to survive“ auf Netflix. In zehn Folgen können die Fans sich dann wieder mit Einblicken hinter die Kulissen der Rennställe freuen. Dabei werden sie hautnah mitbekommen, wie Max Verstappen seinen zweiten WM-Titel eingefahren hat.