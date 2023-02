Formel 1: Keine Gnade! Star-Pilot macht seinem Teamkollegen deutliche Ansage

In der kommenden Saison in der Formel 1 werden einige Teams mit einer neuen Fahrerpaarung an den Start gehen. Alpine ist eines davon.

Dort steht weiter Esteban Ocon unter Vertrag. In der letzten Saison wurde der Franzose schon häufiger für seinen aggressiven Fahrstil kritisiert. Nun hat er in einem Interview verraten, dass er diesen auch im kommenden Rennjahr in der Formel 1 beibehalten möchte. Sein neuer Teamkollege kann sich also jetzt schon auf harte Duelle einstellen.

Formel 1: Ocon will Fahrstil beibehalten

Bei der Vorstellung seines neuen Autos sagte Esteban Ocon den Medien, zu denen unter anderem „RaceFans“ gehörte, dass er seinen aggressiven Fahrstil auch im kommenden Jahr nicht ablegen wird. Dabei wird auch sein neuer Teamkollege Pierre Gasly einer seiner Konkurrenten sein. „Ich meine, ich bin Rennfahrer. Ich trete an, um alle zu schlagen“, sagte der Alpine-Fahrer.

„So bin ich mein ganzes Leben lang Rennen gefahren und so bin ich in der Vergangenheit erfolgreich und habe Titel gewonnen. Und so habe ich am Ende auch Fernando geschlagen – so gefahren, wie ich fahren möchte“, ergänzt er dann.

Formel 1: Ocon will mit Gasly zusammenarbeiten

Im Anschluss führt er an: „Für mich ist es natürlich wichtig, die Punkte zu sammeln, mit Pierre zusammenzuarbeiten. Das ist sehr wichtig. Aber ich will gegen jeden kämpfen. Und ich glaube, ich kann gegen jeden kämpfen. Ich bin glücklich, auf diese Weise Rennen zu fahren und so bin ich mein ganzes Leben lang gefahren.“

In der vergangenen Saison kritisierte mit Fernando Alonso der damalige Teamkollege des Franzosen über den Teamfunk, dass Ocon ihn nicht hat überholen ließ. Er hätte in seinem Leben noch nie so eine Verteidigung wie von seinem Teamkollegen gesehen. Sein Teamkollege versicherte allerdings, dass er wiederum mit seinem Fahrstil „glücklich“ sein soll.