Formel 1: Zoff um Einstieg droht zu eskalieren! Jetzt schaltet sich sogar der Boss ein – „War nicht klug“

Vor kurzem hat die FIA angekündigt, dass alle potenziellen Einsteiger in der Formel 1 sich einem „Expression of Interest“-Prozess durchlaufen müssen, wenn sie sich den zehn aktuellen Teams anschließen wollen.

Einer von diesen potenziellen Einsteigern ist Michael Andretti, der mit Andretti Autosport gerne in die Formel 1 einsteigen möchte. Diese Pläne führten kurzerhand zu einem Zoff, der nun zu eskalieren droht.

Formel 1: Boss spricht über Andretti-Statements

Sollte es der Italiener schaffen, sein Team in die Formel 1 zu bringen, könnte es schon 2025 an den Start gehen. Unterstützung für seine Pläne hatte er bislang allerdings nur von McLaren und Alpine erhalten. Aufgrund der ausbleibenden Hilfe der anderen Teams meldete sich zuletzt der Sohn von F1-Legende Mario Andretti zu Wort und bezeichnete die anderen Rennställe als „gierig“.

+++ Formel 1: Piastri äußert sich Wechsel-Theater – „Bin froh, dass es vorbei ist“ – DerWesten.de +++

Die Kommentare von Michael Andretti stießen sauer auf, sodass sich nun sogar Stefano Domenicali zu diesen äußerte. „Meiner Meinung nach ist es nicht klug zu sagen, dass die Teams gierig sind, sich selbst zu schützen“, meinte der F1-Boss bei „Sky Sports“. „Das ist meine Meinung, aber es gibt andere, die viel weniger lautstark sind, die gerne in die Formel 1 kommen würden. Es wird viele Dimensionen zu berücksichtigen geben und wir müssen nicht überreagieren, weil jemand das System vorantreibt – wir müssen handeln“, ergänzte er dann.

Formel 1: Andretti sieht Fehler nicht bei sich

Mario Andretti machte im Anschluss deutlich, dass sein Sohn und er nichts falsch gemacht hätten. „Ich weiß nicht, wo jemand sagen könnte, dass wir etwas wirklich falsch gemacht haben. Wenn wir ein bisschen offen damit umgehen, mit der Presse sprechen und so weiter… Das ist das Leben. Das ist die Art und Weise, wie wir Dinge tun. Alles, was wir je getan haben, ist, Begeisterung zu zeigen, vielleicht ich selbst, bei den Aussichten, Michael in der Formel 1 zu sehen“, meinte der 82-Jährige.

Mehr News:

„Wir befolgen jedes Protokoll. Ich denke, im Moment ist alles an Ort und Stelle. Das ist alles, was wir tun können. Sie können diese Sache auf verschiedene Arten betrachten, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir etwas verletzt oder falsch gemacht haben, sondern nur die Aufregung zeigen, dies zu tun“, sagte er dann abschließend.