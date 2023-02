Formel 1: Piastri äußert sich nach Wechsel-Theater – „Bin froh, dass es vorbei ist“

Zum Ende des vergangenen Jahres war Oscar Piastri immer wieder ein großes Thema in der Formel 1. Nach vielen Jahren bei Alpine verließ er sein Team und schloss sich für die kommende Saison McLaren an.

In einem Interview hat der neue Star der Formel 1 nun über das Wechsel-Theater im letzten Jahr und die hohe Erwartungshaltung an seine Person gesprochen.

Formel 1: Piastri spricht über Wechsel-Theater

In einem Interview mit „Racer“ hat sich Oscar Piastri zu seinem Abschied von Alpine geäußert. „Alles was letztes Jahr passiert ist wurde sehr, sehr gut dokumentiert“, sagte der Pilot und ergänzte: „Deswegen werde ich nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich bin froh, dass es vorbei ist“.

„Ich denke, dass ich Ende letzten Jahres mit McLaren starten konnte, war sehr positiv für mich, diese frühen Erfahrungen mit dem Team sammeln zu können. Und wenn man nach Weihnachten zurückkommt, fühlt es sich viel vertrauter an. Diese Seite der Dinge war also gut. Ich denke, es war eher das Nicht-Wissen, ob ich in der Formel 1 eine Chance bekommen würde – das war der schwierigste Teil. Ich bin McLaren sehr dankbar, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, meinen Kindheitstraum zu verwirklichen“, meinte der 21-Jährige.

Formel 1: Piastri verspürt keinen zusätzlichen Druck

„Ich glaube nicht, dass es dadurch zusätzlichen Druck gibt“, meinte er und ergänzte: „Ich denke, der Juniorenrekord, den ich hatte, bringt natürlich ein Element der Erwartung mit sich. […] Es gibt ein paar Wege, auf denen der Druck ein Faktor sein könnte, aber ich denke, ich habe die Dinge aus dem letzten Jahr hinter mir gelassen. Ich spüre also keinen zusätzlichen Druck davon“.

Im Anschluss meinte der 21-Jährige, dass er auch in den früheren Jahren seiner Karriere eine hohe Erwartungshaltung verspürt hat. „Es gab auch ein gewisses Druckelement nach den beiden Juniorenmeisterschaften, die ich vor der Formel 2 gewonnen habe. Natürlich ist dies eine etwas andere Liga, aber es ist immer noch eine ähnliche Sache“, so Piastri.