Formel 1: Hamilton ätzt gegen Verstappen! Kehrt der Mega-Zoff zurück?

Lewis Hamilton und Max Verstappen – das Verhältnis der beiden Formel-1-Giganten war in den vergangenen Jahren stets angespannt. Seit dem irren WM-Finale 2021 waren die Fronten zwischen den beiden Fahrern verhärtet – einzig die pure Red-Bull-Dominanz hat die Wogen in den letzten Monaten etwas geglättet.

Doch nun könnte es einmal mehr zum Zoff kommen. Seit Ewigkeiten haben sich die beiden Formel-1-Stars in Ungarn mal wieder ein Kopf-an-Kopf-Duell geliefert. Das Ergebnis: Es endete fast erneut im Crash. Nun schießt Hamilton gegen Verstappen.

Formel 1: Hamilton mit Seitenhieb an Verstappen

In Ungarn ging es zwischen den beiden Kontrahenten mal wieder hoch her. Verstappen kritisierte dabei zum einen die Strategie seines Teams, aber allen voran die Fahrweise des Briten. Nun äußert sich Hamilton zu den Funksprüchen des Niederländers.

Er forderte, dass jemand in seiner Situation eine stärkere Teamplayer-Rolle an den Tag legen solle. „Man muss sich wie ein Teamleader benehmen – wie ein Team-Mitglied. Man muss sich daran erinnern, dass man ein Teamkollege von sehr vielen Menschen ist und dass man sich wie ein Weltmeister benehmen solle“, so Hamilton.

„Ein Weltmeister sollte sich nicht verhalten, wie es am letzten Wochenende getan wurde“, stellte Hamilton klar. Dass die beiden Autos den heißspornigen Überholversuch, den Verstappen im letzten Stint des Rennens hinlegte, überstehen konnten, glich einem Wunder, so der siebenmalige WM-Sieger.

Nächstes Drama in Spa?

Mit Blick auf das kommende Rennwochenende in Spa könnte das Fass nun erneut zum Überlauf gebracht werden. Denn Mercedes reist mit neuen Upgrades nach Belgien, Verstappen hingegen droht eine Grid-Strafe aufgrund des nächsten Motorenwechsels. Der Frust sitzt bei dem Formel-1-Weltmeister tief. Sollte es erneut zum Duell zwischen Hamilton und Verstappen auf der Strecke kommen, könnte es erneut hitzig werden.

Das Duell in Ungarn erinnerte stark an den Zweikampf 2021. Auch die verbalen Attacken nach dem Rennen kennt man schon von beiden Fahrer-. Blüht die „alte“ Rivalität nun wieder richtig auf?