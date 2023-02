Formel 1: Starpilot packt aus – „Ich brauche psychische Hilfe“

Vor Kurzem wurden immer mehr psychische Erkrankungen in der Formel 1 auch in der Öffentlichkeit zu Thema gemacht. So hat Valtteri Bottas beispielsweise über seine psychischen Probleme in Form einer Essstörung zu Beginn seiner Karriere geäußert.

Nun hat sich auch George Russell zu mentalen Problemen geäußert. Dabei wählte der Starpilot der Formel 1 ehrliche Worte.

Formel 1: Russell spricht über psychische Probleme

In einem Interview mit dem „Men`s Health Magazin“ hat sich George Russell zu seiner Veränderung in der Wahrnehmung seiner psychischen Gesundheit geäußert. Dabei enthüllte er sogar, dass er sich selbst psychische Hilfe gesucht hat.

„Ich war nicht immer in meiner psychischen Gesundheit. Ich habe erst vor etwa anderthalb, zwei Jahren angefangen, mich damit zu beschäftigen, als ich anfing, mit einem Psychologen zu sprechen, hauptsächlich wegen meiner persönlichen Leistung auf der Strecke“, so der Starpilot. Im Anschluss ergänzte er dann: „Erst durch diese Gespräche hatte ich das Gefühl, dass mir das mehr als nur die Vorteile auf der Strecke bringt. Ich komme von diesen Sitzungen weg und fühle mich besser über mich selbst, als wäre ein Gewicht von meinen Schultern genommen worden“.

Formel 1: Russell spricht über Karriere-Tiefpunkt

„In dem Moment, als ich dachte, ich brauche professionelle Hilfe, hatte ich ein wirklich schwieriges Rennen. Ich hatte einen Sturz, es war ein sehr tiefer Punkt in meiner Karriere“, gibt der Brite einen Einblick.

„Ich dachte, ich könnte mich von diesem Moment an einfach aufraffen und ich rappelte mich auf, aber wir beschlossen, mit einem Profi zu sprechen. Und ich war so dankbar, dass mir geraten wurde, das zu tun, weil ich von diesem Gespräch und diesem Treffen mit ihm wegkam und mich so viel besser fühlte, und diese Negativen beiseitelegte, mich aufrichtete und bereit war, den Rest des Tages und den Rest der Woche anzugreifen“, gestand er dann.

Im Anschluss hatte Russell dann noch einen Rat für die Menschen, die sich überlegen selbst zu einem Psychologen zu gehen. „Der eine Ratschlag, den ich jemandem geben würde, der mit seiner psychischen Gesundheit zu kämpfen hat, wäre, sich nicht dafür zu schämen, mit jemandem zu sprechen. Egal, ob es sich um einen Freund, einen Kollegen, ein Familienmitglied handelt oder um einen Fachmann. Wir alle haben unsere Momente, in denen wir uns ein bisschen niedergeschlagen fühlen, aber selbst wenn wir es nicht sind, denke ich, dass es so wichtig ist, mit jemandem zu sprechen, um fast diese mentale Aufrechterhaltung zu haben, nur um weiter zu ticken, um an diesem positiven Ort zu bleiben“.