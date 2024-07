Formel 1: Team macht es offiziell – ER steigt ins Auto

Während die Formel 1 nach dem Großen Preis von Belgien in die Sommerpause geht, darf ein Pilot aber noch ein paar Runden drehen. Stoffel Vandoorne wird für Aston Martin in Spa-Francorchamps ins Auto steigen.

Wie der Formel-1-Rennstall kurz vor dem Großen Preis von Belgien offiziell bekannt gab, wird Stoffel Vandoorne im aktuellen Auto einen Reifentest von Pirelli absolvieren. Für den 32-Jährigen ist es eine Premiere.

Formel 1: Vandoorne testet Aston Martin

Am Freitag startet das Wochenende in Spa mit den ersten Trainingseinheiten, am Samstag steigt das Qualifying zum Großen Preis von Belgien und am Sonntag steht das Rennen an. Wenn die Zielflagge geschwenkt wird, heißt das für viele Piloten erst einmal: Sommerpause.

Einen Monat lang passiert in der Formel 1 gar nichts mehr – und es darf nicht gearbeitet werden. Die Pause ist von der Formel 1 so verordnet. Erst zum Großen Preis der Niederlande Ende August geht es in der Königsklasse wieder los.

„Ein besonderes Gefühl“

Stoffel Vandoorne bekommt in dieser Zeit aber eine einmalige Gelegenheit. Der Belgier darf den AMR24 testen, fährt in Spa für Pirelli einen zweitägigen Test. „Ich freue mich sehr darauf, den AMR24 nächste Woche in Spa zum ersten Mal zu fahren“, sagte Vandoorne. „Es ist immer ein besonderes Gefühl, wieder hinter dem Steuer eines Formel-1-Autos zu sitzen, und noch besonderer ist es, dies auf meiner Heimstrecke zu tun.“

Weiter erklärte er: „Als offizieller Test werden wir verschiedene Reifenmischungen und -konstruktionen fahren, um Pirelli Feedback zu geben. Mit einigen Hoch- und Niedriggeschwindigkeitskurven bietet es eine nützliche Reihe von Datenpunkten und es gibt normalerweise eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir auch bei nassem Wetter fahren.

2017 und 2018 fuhr Vandoorne in der Formel 1 für McLaren, verlor seinen Sitz danach aber und schaffte es nie wieder zurück. Seit 2023 ist er Test- und Ersatzfahrer bei Aston Martin. 2022 gewann er für Mercedes die Formel-E-Meisterschaft. In diesem Jahr fuhr er in der Formel E für DS Penkse. Die Saison ist seit dem vergangenen Wochenende allerdings beendet.