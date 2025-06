Formel 1: Star-Pilot gibt auf – WM-Titel kein Thema mehr

Zehn von 24 Rennen sind absolviert, die Rollen auf der Strecke klar verteilt: McLaren ist der Herr der Lage, dominiert in diesen Tagen das gesamte Feld. Doch noch sind einige Rennen zu fahren. Geht für die anderen Formel-1-Teams möglicherweise noch was?

Max Verstappen im Red Bull, die beiden Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell und Ferrari-Fahrer Charles Lecerlc sind die ärgsten Verfolger von Papaya. Doch Formel-1-Star Leclerc scheint den möglichen Titel bereits abgehakt zu haben.

Formel 1: Leclerc glaubt nicht mehr an WM-Chance

14 Rennen haben Leclerc und Co. noch vor der Brust, viele Punkte sind noch zu vergeben. Und doch denkt der Monegasse nicht mehr an den Gewinn des WM-Titels. Das machte er nun deutlich. „Wenn man sich die Punkte ansieht, liegen wir sehr weit zurück. Daher müssten wir von nun an komplett dominieren“, so Leclerc in einer Medienrunde.

Derzeit liegt Leclerc selbst 94 Punkte hinter dem WM-Führenden Oscar Piastri, in der Teamwertung hat McLaren fast 200 Punkte mehr als Ferrari gesammelt. „Ich glaube nicht, dass wir etwas haben, was uns zu dieser Annahme veranlasst“, gesteht der Monegasse ob einer XXL-Aufholjagd auf den WM-Titel.

„Der erste Teil der Saison war enttäuschend“, machte der 27-Jährige deutlich. „Aber wir geben weiter unser Bestes und werden sehen, wohin uns das führt“, so Leclerc weiter. Er versicherte den Fans der Scuderia: „Die Motivation ist immer noch da.“

Ferrari wartet seit 17 Jahren auf einen Titel

Es gab Zeiten, in denen kein Weg an Ferrari vorbei führte – etwa mit Michael Schumacher. Doch davon ist man in den vergangenen Jahren weit entfernt. Man fährt der Musik oft nur noch hinterher, statt vorne wegzufahren. Seit 2008 konnte der so stolze Traditionsrennstall keinen Formel-1-Titel mehr feiern – weder in der Fahrer- noch in der Teamwertung.

Mit der Verpflichtung Lewis Hamiltons zu der laufenden Saison hat man die Ambitionen untermauert, diese Durststrecke zu beenden. Doch auch 2025 wird es aller Voraussicht nichts – intern scheint man dieses Thema bereits bei Seite geschoben zu haben, glaubt man den jüngsten Aussagen Leclercs.