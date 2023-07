Formel 1 – Belgien-GP im Live-Ticker: Team lässt vor Rennen die Bombe platzen – und schmeißt Duo raus

Letzter Halt vor der Sommerpause! An diesem Wochenende gastiert die Formel 1 in Spa-Francorchamps zum legendären Belgien-GP. Das Wochenende steht im Zeichen des Regens. Kaum trockene Zeiten sind angesagt.

Sorgt das dafür, dass Max Verstappen in der Formel 1 endlich gestoppt werden kann – oder kann er seine Stärken bei Nässe noch besser ausspielen? Der Belgien-GP wird uns die Antworten geben.

Formel 1 – Belgien-GP im Live-Ticker

Der Traditionskurs bringt alles mit, um für jede Menge Spannung und Chaos zu sorgen. Du willst nichts von der Action verpassen? Dann bist du bei unserem Live-Ticker zum Belgien-GP der Formel 1 genau richtig. Hier bleibst du immer auf dem Laufenden.

++ Live-Ticker aktualisieren ++

Formel 1 – Belgien-GP: Zeitplan:

Freitag, 28. Juli

13.30 Uhr: 1. Freies Training

17 Uhr: Qualifying

12 Uhr: Sprint Shootout

16.30 Uhr: Sprint

15.00 Uhr: Belgien-GP

17.37 Uhr/Q2: Und damit geht es rein in den zweiten Abschnitt.

17.29 Uhr/Q1: Drama um Hülkenberg, der in der Qualifikation eigentlich immer so stark ist. Allerdings hatte er ein Hydraulik-Problem an seinem Wagen. Dadurch kam er nicht mehr rechtzeitig für eine schnelle Runde auf die Strecke. Damit belegt er den letzten Platz. Mit ihm scheiden Alex Albon, Guanyu Zhou, Logan Sargeant und Daniel Ricciardo aus.

17.20 Uhr/Q1: Schock-Moment für Norris, der plötzlich durch den Kies brettert. Er kann sein Auto zwar wieder fangen, aber das Team sagt ihm gleich, dass der Front-Flügel kaputt ist.

17.16 Uhr/Q1: Hier könnte es zu jeder Menge Drama kommen. Bereits 13 Minuten vor Ablauf gerät Russell auf seiner schnellen Runde in Verkehr, weil sich die restlichen Fahrer für eine schnelle Runde „anstellen“. Wenn das nicht mal wieder für ein Durcheinander sorgt.

17.10 Uhr/Q1: Alle Autos stehen am Boxenausgang und warten auf das grüne Licht. Für den Fall, dass neuer Regen kommt, will man schon eine schnelle Zeit gesetzt haben.

16.54 Uhr: Zwar regnet es gerade nicht, dennoch verschieben die Stewards den Quali-Start um 10 Minuten.

16.29 Uhr: Derzeit läuft die Qualifikation der Formel 2. Zunächst konnten die Fahrer einige Zeiten setzen. Dann kam der Regen und so fährt aktuell niemand mehr. Schlechte Vorzeichen für die großen Jungs gleich.

Personal-Hammer überschattet Quali-Tag

15.01 Uhr: Personal-Hammer bei Alpine! Die kriselnden Franzosen verkünden aus dem Nichts, dass der Belgien-GP das letzte Rennen von Teamchef Otmar Szafnauer und Sportdirektor Alan Permane sein wird. Beide fliegen raus! Erst vor kurzem wurde CEO Laurent Rossi ausgetauscht. Bei Alpine, in Ungarn schieden beide Fahrer aus, brennt der Baum aber mal sowas von.

14.45 Uhr: Was passiert, wenn die Qualifikation heute Nachmittag nicht stattfinden kann? Dann dürfte am Samstag einiges hin und her geschoben werden. Denn klar ist: Das Hauptrennen und dessen Qualifikation haben deutlich mehr Priorität als der Sprint-Shootout.

14.30 Uhr: Die Zeiten sind wenig aussagekräftig. Gleich fünf Fahrer, darunter Max Verstappen, setzten keine gezeitete Runde. Am schnellsten war Carlos Sainz im Ferrari unterwegs, hinter ihm liegen Piastri und Norris.

Crash – rote Flagge

14.05 Uhr: Und da ist es auch passiert. Logan Sargeant parkt seinen Williams in der Streckenbegrenzung. Rote Flagge, alle Autos müssen rein. Mal sehen ob noch weiter gefahren wird.

13.31 Uhr: Auf geht es. Ausrutschen ist natürlich tabu. Ein größerer Schaden am Auto könnte den Qualifikationsstart gefährden.

12.30 Uhr: In gut einer Stunde startet das erste und einzige Training. Das Wetter? Regnerisch. Mal sehen, ob die Fahrer überhaupt rausfahren.

11.11 Uhr: McLaren ist aktuell wohl eines der heißesten Eisen. Lando Norris holte zwei Podien in Folge, Oscar Piastri komplettierte jeweils mit Rang 4 das gute Teamergebnis. Sehen wir auch in Belgien eine orangefarbenes Fest?

Verstappen-Hammer! Strafe für den Weltmeister

9.42 Uhr: Schlechte Nachrichten für Max Verstappen! Der Niederländer startet am Sonntag definitiv nicht von der Pole Position. Weil er ein neues Getriebe benutzt geht es für ihn in der Startaufstellung um 5 Plätze nach hinten. Hier bekommst du alle Infos.

8.36 Uhr: Wir haben mal wieder ein Sprint-Wochenende. Das bedeutet, dass wir heute nur ein Training sehen werden – um 13.30 Uhr. Um 17 Uhr geht es dann schon um die Startplätze für das Rennen am Sonntag.

Freitag, 28. Juli, 8 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum letzten Formel 1-Rennen vor der Sommerpause. Holt Red Bull den nächsten Sieg, kann McLaren den Aufwärtstrend bestätigen und was macht das Chaos-Team Alpine? Finden wir es heraus.