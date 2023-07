Formel 1: Pilot im Höhenflug – doch dann folgt der bittere Rückschlag

Wann immer die Formel 1 in Belgien zu Gast ist, gibt es viel Action auf der Spa-Strecke. Sowohl im Qualifying als auch beim Sprintrennen war den Fans viel geboten.

Sie freuen sich dabei auch sicherlich auf Oscar Piastri, der aktuell die größte Überraschung in der Formel 1 ist. Während der McLaren-Pilot im Sprint einen souveränen 2. Platz holen konnte, gab es im Rennen am Sonntag (30. Juli) einen bitteren Rückschlag.

Formel 1: Höhenflug von Piastri gestoppt

Platz vier in Österreich, Platz fünf in Ungarn, der erste Podium dann beim Sprintrennen in Belgien: McLaren-Rookie Oscar Piastri erlebt in der Formel 1 gerade einen märchenhaften Höhenflug. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen Lando Norris sorgten sie für große Überraschungen und hatten plötzlich das zweitschnellste Auto hinter Red Bull.

Die Freude bei Piastri war groß. „Ich bin sehr, sehr glücklich“, sagte der 22-Jährige aus Melbourne nach dem Sprint. „Wir haben unser Bestes gegeben und als das Safety-Car abbog, bog ich auch an die Box ab. Kurz danach führte ich das Rennen für ein paar Runden an. Von Max mal abgesehen konnte ich ein gutes Tempo fahren, der Dank dafür gebührt dem Team“, so Piastri. „Die letzten Wochenenden waren wirklich etwas Besonderes – wenn man sieht, wo wir zu Beginn des Jahres noch waren. Wir müssen noch etwas nachlegen, um es an die Spitze zu schaffen, aber es ist schön, so weit vorne zu sein.“

Doch der Höhenflug wurde jäh gestoppt. Beim Belgien-GP startete Piastri von Platz fünf vor Verstappen. Nach nur zwei Runden war das Rennen für den Australier aber schon beendet.

Bitterer Rückschlag für Rookie

Gleich in Kurve eins der beliebten Formel-1-Strecke war es zwischen Piastri und Ferrari-Star Carlos Sainz zur Berührung gekommen. Piastri musste sein Auto anschließend nach einem Defekt an der Radaufhängung abstellen. Sainz versuchte tatsächlich noch bis in Runde 25, seine beschädigte Aerodynamik in den Griff zu kriegen, gab dann aber als Letztplatzierter das Rennen auf.

Piastri und Sainz kollidieren in Kurve 1.

Auch Piastris Teamkollege Norris hatte kein optimales Rennen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten fiel er auf den letzten Platz zurück, konnte aber dann am Ende doch noch auf Rang sieben vorfahren.