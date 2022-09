Formel 1: Offiziell bestätigt! Team verlängert mit Fahrer

Yuki Tsunoda wird auch 2023 in der Formel 1 an den Start gehen.

Der Japaner hat seinen Vertrag bei Alpha Tauri verlängert. Das gab das Formel 1-Team am Donnerstagmorgen bekannt.

Formel 1: Alpha Tauri setzt weiter auf Tsunoda

Mehrfach hatten die Verantwortlichen zuletzt betont, dass man mit Tsunoda weitermachen wolle. Nun folgte auch die offizielle Bestätigt: Der 22-Jährige fährt auch 2023 für Alpha Tauri in der Formel 1.

„Yuki ist ein sehr talentierter Fahrer und hat sich in dieser Saison stark verbessert. Das Tempo, das er in letzter Zeit gezeigt hat, ist ein klarer Beweis für eine steile Lernkurve“, wird Teamchef Franz Tost in der Pressemitteilung zitiert.

Formel 1: Alpha Tauri verlängert mit Tsunoda. Foto: IMAGO / Motorsport Images

Tsunoda habe bewiesen, dass „er einen Platz in der F1 verdient“. „Wie ich immer sage, ein Fahrer muss mindestens drei Jahre dabei sein, um sich mit der Formel 1 voll und ganz auseinanderzusetzen, daher freue ich mich, dass ihm die Zeit gegeben wurde, sein volles Potenzial zu zeigen.“, so Tost weiter.

+++ Formel 1: Haas-Boss bestätigt Interesse an Fahrer – „Steht auf der Liste“ +++

Klare Ansage an Tsunoda

Der Japaner selbst sagt: „Nachdem ich letztes Jahr nach Italien gezogen bin, um näher an der Fabrik zu sein, fühle ich mich wirklich als Teil des Teams und bin froh, dass ich 2023 mit ihnen weiterfahren kann.“

Von Tost und Red-Bull-Boss Dr. Helmut Marko war er häufiger für seine mangelnde Disziplin und seine Ausraster am Boxenfunk gerüffelt worden. „Er muss nur seine Emotionen in den Griff bekommen und disziplinierter sein“, sagte Tost erst kürzlich.

Mehr News aus der Formel 1:

Mick Schumacher mit F1-Kollege in Frankreich gesichtet – fahren sie bald in einem Team?

Formel 1: Spektakuläre Wende! Mick Schumacher schaut ganz genau hin

Formel 1: Jetzt herrscht Gewissheit! DIESER Traum ist geplatzt

Wer an der Seite von Tsunoda bei Alpha Tauri fahren wird, steht noch nicht zu hundert Prozent fest. Pierre Gasly besitzt einen gültigen Vertrag bis 2023. Allerdings betonten die Verantwortlichen bereits, dass man Gasly gehen lasse, falls ein adäquater Ersatz gefunden würde. Der Franzose ist der heißeste Kandidat auf das Cockpit bei Alpine.