Formel 1 – Abu Dhabi-GP im Live-Ticker: Katastrophe für Hülkenberg ++ Leclerc attackiert Verstappe

Die Formel-1-Saison neigt sich dem Ende zu, das letzte Rennen des Jahres steht auf dem Programm. Am Sonntag (26. November) geht in der Formel 1 beim Großen Preis von Abu Dhabi zum letzten Mal in diesem Jahr die Ampel aus.

Die Weltmeisterschaft ist vor dem letzten Rennen in der Formel 1 längst entschieden. Auf einige heiße Duelle können sich die Fans des Königsklasse des Motorsports in Abu Dhabi aber dennoch freuen. Das Duell um Platz vier und noch offene Entscheidungen in der Konstrukteurs-WM versprechen Hochspannung.

Formel 1 – Abu Dhabi-GP im Live-Ticker

Carlos Sainz (200 Punkte/Ferrari), Fernando Alonso (200/Aston Martin), Lando Norris (195/McLaren) und Charles Leclerc (188/Ferrari) – wer sichert sich Rang vier in der Gesamtwertung? Wer gewinnt das letzte Rennen in dieser Formel-1-Saison? Und wie schlägt sich Nico Hülkenberg beim Saisonfinale?

Abu Dhabi-GP 5/58

Verstappen (Red Bull) Leclerc (Ferrari) Norris (McLaren) Piastri (McLaren) Russell (Mercedes) Tsunoda (AlphaTauri) Alonso (Aston Martin) Gasly (Alpine) Perez (Red Bull) Hamilton (Mercedes) Ocon (Alpine) Stroll (Aston Martin) Sainz (Ferrari) Hülkenberg (Haas) Ricciardo (AlphaTauri) Bottas (Alfa Romeo) Zhou (Alfa Romeo) Albon (Williams) Magnussen (Haas) Sargeant (Williams)

3/58: Katastrophen-Start für Hülkenberg. Der Deutsche fällt von Acht sofort zurück auf Platz 14.

Start: Leclerc versucht Verstappen sofort zu attackieren, kommt aber nicht vorbei. Verstappen muss sich hart verteidigen. Norris schnappt sich beim Start Russell und rückt vor auf vier.

14.00 Uhr: Auf geht’s in die Formation Lap. In wenigen Augenblicken startet das Rennen.

13.50 Uhr: Jetzt wird es nochmal richtig emotional: Franz Tost, langjähriger Teamchef von AlphaTauri, wird verabschiedet. Er geht nach der Saison in Rente.

13.23 Uhr: Vor dem Rennen noch einmal die wichtigsten Fragen zum Großen Preis von Abu Dhabi: Wer holt Platz zwei in der Konstrukteurswertung – Ferrari oder Mercedes? Wer gewinnt den Kampf um Platz vier? Und kann AlphaTauri Williams noch abfangen?

13.11 Uhr: Die Pit-Lane ist geöffnet. Die Fahrer fahren zum letzten Mal raus in die Startaufstellung. In einer guten Dreiviertelstunde geht es los.

11.21 Uhr: Die erste Entscheidung des Tages ist schon gefallen: In der Formel 2 hat Theo Pouchaire in Abu Dhabi den Titel klargemacht.

Sonntag, 09.14 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Zum letzten Mal in diesem Jahr heulen heute in Abu Dhabi die Motoren auf. Um 14 Uhr startet das Rennen auf dem Yas Marina Circuit.

16.09 Uhr: Nach dem Qualifying ist der Kampf um Platz zwei in der Konstrukteurswertung völlig offen. Leclerc startet von zwei, Russell von vier. Hamilton ist Elfter und Sainz nur auf 16.

16.04 Uhr: Wie soll es auch anders sein: Max Verstappen sichert sich auch beim Saisonfinale die Pole. Charles Leclerc startet von Platz zwei, dahinter die beiden McLaren und George Russell. Hülkenberg geht von Acht ins Rennen.

15.47 Uhr: Einmal mehr ein starker Auftritt von Nico Hülkenberg. Er zieht in Q3 ein.

15.45 Uhr: Q2 ist gelaufen und der nächste Top-Star muss die Segel streichen. Lewis Hamilton scheidet als Elfter aus. Mit ihm scheiden Esteban Ocon, Lance Stroll, Alexander Albon und Daniel Ricciardo aus.

15.26 Uhr: Für Ferrari ist das extrem bitter. Schließlich geht es noch um Platz zwei in der Konstrukteurs-WM und für Sainz um Platz vier in der Fahrer-Wertung.

15.20 Uhr: Heftiger Rückschlag für Ferrari! Carlos Sainz fliegt schon in Q1 raus, ist nur Sechzehnter. Ebenfalls raus sind: Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou und Logan Sargeant.

15.01 Uhr: Los geht’s! Das Qualifying ist eröffnet.

14.49 Uhr: In rund zehn Minuten geht’s zum letzten Mal in diesem Jahr auf Rundenjagd. Wer sichert sich die letzte Pole des Jahres?

14.12 Uhr: Wo wir gerade von Frederik Vesti gesprochen haben. Der Däne hat Sprint-Rennen der Formel 2 in Abu Dhabi gewonnen und wahrt damit seine Chance auf die Meisterschaft in der F2.

13.19 Uhr: In der Formel 1 sind vor dem Saisonfinale fast alle Fahrerentscheidungen gefallen, nur Williams lässt sich Zeit. Logan Sargeant könnte seinen Platz noch verlieren. Nachwuchsfahrer Frederik Vesti gilt als Kandidat. Hier mehr dazu!

11.27 Uhr: Im Fokus dürfte an diesem Wochenende das Duell zwischen Ferrari (388 Punkte) und Mercedes (392 Punkte) in der Konstrukteurswertung stehen. Es geht darum, wer die zweite Kraft hinter Red Bull ist.

Zeitplan Abu-Dhabi-GP:

1. Training: Freitag, 24. November, ab 13.30 Uhr

2. Training: Freitag, 24. November, ab 14 Uhr

3. Training: Samstag, 25. November, ab 11.30 Uhr

Qualifying: Samstag, 25. November, ab 15 Uhr

Rennen: Sonntag, 26. November, ab 14 Uhr

10.49 Uhr: Für Franz Tost wird der Abu Dhabi-GP eine ganz emotionale Angelegenheit. Der Österreicher hört nach 18 Jahren als Teamchef von AlphaTauri auf und verabschiedet sich in die Rente (Mehr zum Abschied von Franz Tost liest du hier!).

09.55 Uhr: Am Freitag vor dem Abu Dhabi-GP gab es zudem eine weitere echte Hammer-Verkündung. Sie kommt von Mercedes und McLaren (Hier mehr!).

09.23 Uhr: Neuigkeiten gibt es vor dem Großen Preis von Abu Dhabi auch von Mick Schumacher. Seine Zukunft ist endlich geklärt (Hier mehr!).

08.35 Uhr: Am gestrigen Freitag fanden bereits zwei Trainingseinheiten statt. Die große Besonderheit: Gleich zehn Rookies durften sich im 1. Freien Training ausprobieren (Hier mehr!). Der Beste von ihnen war Felipe Drugovich, der im Aston Martin sogar Zweiter wurde.

08.16 Uhr: Die Weltmeisterschaft ist längst entschieden. Max Verstappen hat seinen dritten Titel in Serie frühzeitig eingetütet. Einige offene Entscheidungen gibt es vor dem letzten Rennen in Abu Dhabi aber noch. Hier mehr dazu!

Samstag, 08.01 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis von Abu Dhabi, dem letzten Rennen des Formel-1-Jahres. Wir versorgen dich mit allen Informationen rund um das Rennwochenende.