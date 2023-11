Formel 1: Fans reiben sich verwundert die Augen – Verstappen, Hamilton und Co. setzten in Abu Dhabi aus

Das letzte Rennwochenende in der Formel 1 steht an, die Saison geht zu Ende. Beim Großen Preis von Abu Dhabi geht es ein letztes Mal um Punkte – auch wenn die Weltmeisterschaft natürlich schon längst entschieden ist.

Wer schon am Freitag bei 1. Freien Training der Formel 1 in Abu Dhabi einschaltet, wird sich vermutlich verwundert die Augen reiben. Die Superstars Max Verstappen, Lewis Hamilton und Co. sitzen alle nicht im Auto.

Formel 1: Verstappen, Hamilton & Co. räumen ihr Cockpit für den Nachwuchs

Beim Großen Preis von Abu Dhabi wird die Formel 1 mal so richtig durchgemischt – also zumindest im 1. Freien Training. Dort werden gleich zehn neue Fahrer an den Start gehen und einige Kilometer sammeln. Das bedeutet gleichzeitig aber auch, dass Max Verstappen, Lewis Hamilton und Co. ihre Cockpits räumen müssen.

Formel-E-Weltmeister Jake Dennis und Formel-2-Fahrer Isack Hadjar fahren bei Red Bull im 1. Freien Training für Weltmeister Max Verstappen und seinen Teamkollegen Sergio Perez. Frederik Vesti (Formel 2) steigt in Abu Dhabi in das Auto von Lewis Hamilton (Mercedes).

Rookie-Aufmarsch in Abu Dhabi

Bei Ferrari ersetzt Testfahrer Robert Shwartzmann den Stammpiloten Charles Leclerc. Bei McLaren fährt IndyCar-Champion Patricio O’Ward für Lando Norris. Felipe Drugovich, der F2-Champion von 2022, bekommt seine Chance bei Aston Martin. Darüber hinaus fahren Jack Doohan für Esteban Ocon (Alpine), Zak O’Sullivan für Alexander Albon (Williams), Theo Pouchaire für Guanyu Zhou (Alfa Romeo) und Oliver Bearman für Nico Hülkenberg (Haas). Insgesamt zehn Rookies sind am Start.

Seit der Saison 2022 sind die Teams in der Formel 1 dazu verpflichtet, zwei Mal in der Saison einen Nachwuchsfahrer ins Auto zu setzen. Dies soll die jungen Talente fördern und ihnen den Einstieg in die Formel 1 erleichtern.