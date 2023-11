Formel 1: Wechsel-Hammer? Entscheidung steht kurz bevor

In der Formel 1 sind fast alle Fahrer-Entscheidungen vor dem Großen Preis von Abu Dhabi gefallen. Eine Entscheidung steht vor dem Saisonfinale allerdings noch immer aus. Wer fährt 2024 für Williams in der Formel 1?

Logan Sargeant sitzt aktuell bei Williams im Cockpit. Ob er aber auch 2024 für Williams in der Formel 1 fahren darf, steht noch nicht fest. Der 22-Jährige hat noch keinen Vertrag. Das könnte offenbar auch daran liegen, dass der Rennstall noch über einen Fahrer-Wechsel nachdenkt. Sky-Experte Ralf Schumacher bringt einen neuen Namen ins Gespräch.

Formel 1: Denkt Williams über dieses Talent nach?

Als Neulinge startete Logan Sargeant in diesem Jahr in der Formel 1 für Williams. Wirklich überzeugen konnte der US-Boy bislang aber noch nicht. Auch wenn sein Team sich immer wieder hinter ihn stellte, ist die Zukunft von Sargeant vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi noch immer nicht entschieden.

„Die Entscheidung wird nicht an diesem Wochenende in Abu Dhabi fallen. Wenn man über die Zukunft des Teams und die eines jungen Mannes spricht, wie es dann in der Formel 1 weiter aussieht, dann möchte ich diese Entscheidung in Ruhe treffen, nach dem Rennwochenende. Es ist noch keine Entscheidung getroffen worden“, erklärte Williams-Teamchef James Vowles.

Sky-Experte Ralf Schumacher bringt nun Mercedes-Junior Frederik Vesti als möglichen Kandidaten ins Gespräch. „In Las Vegas habe ich mich aber darüber gewundert, warum James Vowles Sargeant noch nicht bei Williams betätigt hat. Dass liegt wohl daran, dass Frederick Vesti auf der Wunschliste steht und ihn in Abu Dhabi genau beobachtet und auch seine Daten einsehen darf, um dann eventuell eine Entscheidung zu treffen für das nächste Jahr“, erklärte Schumacher.

Williams: Vesti für Sargeant?

Vesti fährt noch in der Formel 2, liegt dort vor dem abschließenden Rennwochenende in Abu Dhabi auf Rang zwei der Gesamtwertung. Der Däne gehört zum Juniorenprogramm von Mercedes und ist damit auch eng mit Vowles verbunden. Vowles arbeitete bis 2022 noch für Mercedes, übernahm Anfang des Jahres dann die Leitung bei Williams.

In Abu Dhabi durfte der 21-Jährige nun am Freitag (24. November) den Mercedes von Lewis Hamilton im 1. Freien Training probieren. Vesti landete mit deutlichem Abstand auf George Russell (Mercedes) auf Rang zwölf. Ob Williams das ausreicht, um Sargaent durch Vesti zu ersetzen?