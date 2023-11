Formel 1: Knall-Gefahr bei Ferrari! Jetzt wird es ernst

In der Formel 1 steht das Saisonfinale an. Am 26. November steigt das letzte Rennen des Jahres in Abu Dhabi. Spannung gibt es keine mehr, könnte man zumindest meinen. Schließlich ist Max Verstappen schon seit mehreren Wochen Weltmeister.

Doch aufgepasst: Noch ist der Formel 1 längst nicht alles entschieden. Die Konstellation vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi verspricht einen hochspannenden Kampf und heiße Duelle. Insbesondere für Ferrari wird’s noch brenzlig.

Formel 1: Heiße Duelle beim Saisonfinale

Red Bull ist das Nonplusultra in der Formel 1. Das steht schon länger fest. Seit dem Rennen in Las Vegas hat der Brauserennstall nach der WM-Titel von Verstappen und der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft auch Platz zwei in der Fahrerwertung sicher. Dahinter ist allerdings noch einiges möglich.

In der Konstrukteurs-Meisterschaft geht es für einige Teams noch um wichtige Plätze und damit verbundenes Preisgeld. Der Kampf um Platz zwei hinter Red Bull ist hochspannend. Mercedes (392) und Ferrari (388) trennen gerade einmal vier Punkte. Das wird ein heißes Duell auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Und auch das Duell um Rang vier zwischen McLaren (284) und Aston Martin (273) ist noch heiß.

In der Fahrerwertung geht es noch wilder zu. Vor dem letzten Rennen ist immer noch völlig offen, wer sich Rang vier sichert. Carlos Sainz (200), Fernando Alonso (200), Lando Norris (195) und Charles Leclerc (188) haben alle noch die Chance.

Sainz gegen Leclerc – Knall-Gefahr bei Ferrari

Besondere Brisanz birgt das teaminterne Duelle bei Ferrari. Carlos Sainz oder Charles Leclerc – wer ist in diesem Jahr bessere Ferrari-Fahrer? Leclerc ging als klare Nummer eins in die Saison, doch mittlerweile scheint der Spanier ihm den Rang abzulaufen. Das Duell Sainz gegen Leclerc hat nicht nur beim Saisonfinale, sondern auch in Zukunft ordentlich Knall-Gefahr.