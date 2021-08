Formel 1: Wieder Zoff im Anmarsch! Teams gehen auf die Barrikaden

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

In der Formel 1 wird es auch in der Sommerpause nicht langweilig. Nach dem Dauerzoff zwischen Red Bull und Mercedes sowie der Disqualifikation von Sebastian Vettel beim Ungarn-GP bricht jetzt die nächste Diskussion los.

Es ziehen sich erneut dunkle Wolken über der Formel 1 zusammen. Es geht um finanzielle Schwierigkeiten. Einige Teams beschweren sich lautstark.

Formel 1: Unfälle reißen große Löcher in Teamkassen

Red Bull musste in jüngster Zeit ordentlich einstecken. In Silverstone schoss Lewis Hamilton Konkurrent Max Verstappen ab, in Ungarn räumte Valtteri Bottas dann gleich beide Autos des WM-Kandidaten ab.

Formel 1: In Ungarn gab es gleich am Start einen Massencrash. Foto: dpa

In beiden Fällen entstanden enorme Reparaturkosten. Zusätzliche Ausgaben, die sich die Teams in Zeiten der Budgetobergrenze nicht mehr leisten können. Und genau das stößt Teamchef Christian Horner sauer auf.

Formel 1: Der Stand der Konstrukteurswertung

Mercedes, 303 Punkte Red Bull, 291 Punkte Ferrari, 163 Punkte McLaren, 163 Punkte Alpine, 77 Punkte Alpha Tauri, 68 Punkte Aston Martin, 48 Punkte Williams, 10 Punkte Alfa Romeo, 3 Punkte Haas, 0 Punkte

„Ein Unfall, den du nicht verursacht hast, für den du aber einen hohen Preis bezahlen musst, ist im Budget nicht vorgesehen“, zitiert ihn „motorsport-total“. Sein Appell an den Weltverband FIA: Für derartige Szenarien muss eine Ausnahmeregelung eingeführt werden.

In der Formel 1 gibt es erneut Diskussionsbedarf. Foto: IMAGO / HochZwei

Es sei „besorgniserregend“, dass man für Unfälle aufkommen müsse, für die man nichts könne. Dafür müsste man Kosten an anderen relevanten Stellen sparen, wodurch man einen weiteren Nachteil hätte.

„Wir müssen das wie gesagt noch mal mit der FIA besprechen. Das ist ja schließlich ein Thema, das außer Red Bull auch andere Teams betreffen kann“, kündigt Horner an.

Formel 1: Auch SIE sind vom Ungarn-Crash betroffen

Ähnlich sieht das Ferrari. Bei der Scuderia flog Charles Leclerc in der ersten Ungarn-Runde raus. Der Motor des Monegassen ist dahin, er muss nach der Sommerpause mutmaßlich mit seinem dritten (und damit letzten straffrei verwendbaren) Antrieb auf die Strecke gehen.

„Ich denke, es sollte in der Zukunft Diskussionen mit den anderen Teamchefs, der FIA und der Formel 1 geben“, meint daher Ferrari-Chef Mattia Binotto. Ein möglicher Vorschlag: Verursacht ein Fahrer einen Unfall, sollte das Team des Fahrers die Reparaturkosten der anderen Autos übernehmen.

Formel 1: Christian Horner (l.) und Mattia Binotto stört die Sache gewaltig. Foto: IMAGO / Motorsport Images

Sebastian Vettel scheitert mit Protest

Weniger Grund zur Freude hat aktuell Sebastian Vettel. Der Aston-Martin-Pilot muss seinen zweiten Platz von Ungarn offenbar wirklich abgeben, die Disqualifikation steht fest. Eine Hoffnung hat er aber noch!

Diese Hoffnung hat sich mittlerweile zerschlagen. Vettel akzeptiert die Strafe, das gab Aston Martin bekannt. Allerdings ist das nicht nur für Sebastian Vettel schlecht!

In der Formel 1 gibt es beim Thema Crashs noch Redebedarf! Foto: imago images/HochZwei

