Australian Open Finale: Jannik Sinner – Daniil Medvedev im Live-Ticker: Star kämpft gegen heftigen Nachteil!

Die Australian Open biegen in ihren letzten Tag ein. Am Sonntag steigt das große Finale. Und wenn es leider ohne deutsche Beteiligung ist, hat es das Duell Jannik Sinner – Daniil Medvedev in sich. Kein Djokovic, kein Nadal, kein Federer: Das hat es seit 2005 nicht mehr gegeben.

Ein neuer Titelträger der Australian Open wird heute gekrönt. Und bei Jannik Sinner – Daniil Medvedev ist nicht nur hochklassiges Tennis und Spannung zu erwarten, sondern auch Theater. Wie immer, wenn Medvedev spielt, der mit allen Wassern gewaschen ist.

Australian Open Finale: Jannik Sinner – Daniil Medvedev im Live-Ticker

Wir begleiten für dich das Finale der Austalian Open zwischen Jannik Sinner und Daniil Medvedev im Live-Ticker. Hier wirst du bis zum ersten Aufschlag mit Infos versorgt und bleibst anschließend immer auf dem Laufenden. Viel Spaß!

Jannik Sinner – Daniil Medvedev -:-, -:-,-:-,

8.29 Uhr: Medvedev hat heute gegen einen heftigen Nachteil anzukämpfen. Während Sinner mit unglaublicher Form durch das Turnier gerauscht ist und im gesamten Verlauf nur einen einzigen Satz abgegeben hat (gegen Djokovic), musste der Russe leiden. 26 Sätze hat er bereits gespielt, sein Gegner gerade einmal 19. Obendrein hatte Sinner auch noch einige Stunden mehr Regeneration, weil er das erste Halbfinale spielen durfte. Kann Medvedev diesen eklatanten Fitness-Nachteil überhaupt ausgleichen?

7.42 Uhr: Los geht es heute gegen 9.30 Uhr. Gestern hat sich bereits bei den Damen Aryna Sabalenka gegen Qinwen Zheng erneut zur Königin von Down Under gekrönt. Jetzt sind die Herren dran.

7.11 Uhr: Jannik Sinner und Daniil Medvedev haben es in Melbourne ins Endspiel geschafft. Beide auf ziemlich unterschiedliche Art, aber dazu später mehr.

Sonntag, 6.12 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen am Morgen des Finales bei den Australian Open. Heute wird der Pokal verteilt! Aber an wen?