Australian Open: Zverev – Medvedev im Live-Ticker: Drama perfekt! Zverev gibt 2:0 aus der Hand

Grand Slam, Halbfinale und ein echtes Top-Duell. Die große deutsche Tennis-Hoffnung steht bei den Australian Open vor einem echten Coup. Alexander Zverev – Daniil Medvedev: Der Sieger steht im Finale!

Der Traum vom ersten Grand-Slam-Titel lebt. Jetzt muss Zverev Medvedev aus dem Weg räumen. Ein Duell mit Zündstoff – die beiden impulsiven Tennis-Stars können sich nämlich überhaupt nicht leiden. Fliegen bei den Australian Open die Fetzen?

Australian Open: Zverev – Medvedev im Live-Ticker

Wir begleiten für dich das Halbfinale der Australian Open 2024 zwischen Zverev und Medvedev im Live-Ticker. Hier wirst du bis zum ersten Aufschlag mit Infos versorgt und verpasst anschließend nichts. Viel Spaß!

Alexander Zverev – Daniil Medvedev 7:5, 6:3, 6:7, 6:7, 3:6

SCHLUSS! Medvedev dreht das Spiel nach 0:2-Satzrückstand und schmeißt Alexander Zverev noch raus. Alles war bereitet. Doch einmal mehr kam der Deutsche nicht zurück in die Bahn, nachdem das Match einmal kippte.

Satz 5: 4.18 Stunden gespielt – Matchball Daniil Medvedev.

Satz 5: Zverev geht All-in, knallt die Kugel zum 30 beide auf die Linie.

Satz 5: Es sieht nicht gut aus für unsere deutsche Tennis-Hoffnung. Wenig riecht hier nach einer erneuten Wende. Es bräuchte ein kleines Wunder, um Medvedev noch einmal wackeln zu lassen.

Satz 5: Es kippt, es kippt, es kippt. Zverev wirkt verzweifelt, Medvedev macht das Break. Alles hatte so gut begonnen, jetzt droht das dramatische Aus.

Satz 5: Es geht über die volle Distanz. Weil Gegner Jannik Sinner im ganzen Turnier nur einen einzigen Satz abgegeben hat, dürfte der Italiener schon mal physisch etwas im Vorteil sein.

Satz 4: Er tut es nicht. Stattdessen macht Daniil Medvedev kurzen Prozess und gewinnt auch diesen Tie-Break. Satz-Ausgleich, jetzt geht der Krimi in den finalen Akt.

Satz 4: Beim Stand von 4:4 unterläuft Medvedev ein ganz übler Doppelfehler. Zverev kann mit zwei Aufschlägen das Finale klarmachen!

Satz 4 geht tatsächlich auch in den Tie-Break. Medvedev hat den ersten Aufschlag.

Satz 4: Alexander Zverev zieht es durch, holt auch das nächste Aufschlagspiel. Geht es auch im vierten Durchgang in den Tie-Break?

Satz 4: Zverev wehrt beim Stand von 3:4 zwei Breakbälle ab. Eine ganz heiße Phase des Spiels gerade. Der Deutsche spielt nicht sein A-Game. Ein zweiter Satzverlust könnte hier alles kippen lassen.

Satz 4: Medvedev bringt auch gleich sein erstes Aufschlagspiel durch. Jetzt darf Zverev nicht zweifeln.

Satz 3 geht an Daniil Medvedev!

Der Russe gewinnt 7:4 im Tie-Break und rückt wieder ran.

Satz 3: Ganz im Gegensatz zum ersten Durchgang ziehen hier jetzt beide Tennis-Spieler gnadenlos ihr Aufschlagspiel durch. Es geht in den Tie-Break!

Satz 3: Zverev macht das 5:4 und retourniert jetzt für den Matchgewinn!

Satz 3 beginnt wieder umkämpft. Doch Medvedev hadert. Zverev ist nah an der Sensatio, dem zweiten Final-Einzug bei einem Grand Slam in seiner Karriere. Geht er am Ende gar glatt durch? Nach vielen umkämpften Matches wäre das mit Blick auf die Power für das Finale sehr wertvoll. Aber jetzt mal einen Schritt nach dem anderen.

Zverev gewinnt auch den zweiten Satz!

Und das souveräner als den ersten. Der Russe wirkt angeknockt. Die Tür zum Finale ist jetzt weit aufgestoßen.

Satz 2: Wieder sieht es gut aus für das deutsche Tennis-Ass, das nun 5:3 in Führung gegangen ist. Der erste Satz hat uns aber gelehrt, mit Prognosen vorsichtig zu sein. Jeden Moment kann Medvedev hier wieder den Schalter umlegen und Zverev aus dem Nichts an die Wand spielen.

Satz 2: Es bleibt eine super-enge Geschichte auf Augenhöhe. Jetzt ist auch viel mehr Bewegung Richtung Netz zu erkennen. Womöglich wollen beide noch mehr ewige Rallyes wie im ersten Durchgang vermeiden.

Satz 2 ist gestartet, beide Tennis-Athleten sind noch immer aus der Puste. Zumindest in Puncto Breaks geht es jetzt erstmal etwas ruhiger zu. Beide bringen ihr erstes Aufschlagspiel durch.

Zverev gewinnt den ersten Satz!

Ein brutaler Kampf geht zugunsten des Deutschen aus. Diese Intensität können die beiden unmöglich über das gesamte Match durchhalten.

Satz 1: Es ist jetzt schon episch. Mit einer irren 51-Schlag-Rallye holt sich Zverev den Satzball per Stopp. Beide wirken schon schwer physisch angeschlagen. Was soll das hier geben heute?!

Satz 1: Wieder breakt Zverev, was für eine Schlacht hier schon im ersten Durchgang. Fast eine Stunde spielen die beiden jetzt schon und kämpfen noch immer um den ersten Satz.

Satz 1: Auch das zweite Break ist fusch. Medvedev spielt hier kein A-Game, aber Zverev wird immer passiver und gibt eine scheinbar sichere Führung wieder ab.

Satz 1: Zverev und Medvedev bringen ihre Aufschlagspiele durch, jetzt serviert der Deutsche für den Satzgewinn.

Satz 1: Der Russe schlägt wütend zurück, holt das Rebreak und wirkt nun aktiver. Mit schon jetzt fünf (!) Doppelfehlern macht er sich das Leben bei eigenem Aufschlag aber schwer.

Satz 1: Medvedev wackelt hier zu Beginn gehörig. Nächstes Break Zverev, 4:1 und Aufschlag für den Deutschen. Den ersten Satz dürfte er sich kaum noch nehmen lassen.

Satz 1: Zverev kontert bärenstark! Er bringt nicht nur ebenfalls sein Aufsschlagspiel durch, sondern breakt anschließend und geht hier in Führung. Ein starker Start des Deutschen.

Satz 1: Medvedev schlägt als erster auf, zieht sein Aufschlagspiel glatt durch und geht 1:0 in Führung.

9.50 Uhr: Die beiden Athleten betreten den Center Court. Gleich folgt der erste Aufschlag.

9.30 Uhr: Das Match hat ein wenig Verspätung, dürfte aber gleich losgehen.

8.20 Uhr: Der Übermensch der AO ist raus. Neun der letzten 13 Male gewann Djokovic das Turnier, hatte seit sechs Jahren kein Match in „Down Under“ verloren. Für Zverev rückt die Chance auf den Titel damit nochmal ein ganzes Stück näher.

8.15 Uhr: Paukenschlag bei den Australien Open! Der Weltranglisten-Erste und Topfavorit Novak Djokovic ist raus! Jannik Sinner hat den Serben im Halbfinale in vier Sätzen 6:1, 6:2, 6:7 und 6:3 geschlagen und steht erstmals im Finale.

7.40 Uhr: An diesem Freitagmorgen (deutscher Zeit) treffen übrigens die Nummer 3 (Medvedev) und 6 (Zverev) der ATP-Weltrangliste aufeinander. Das erste Halbfinale zwischen der Nummer 1 Djokovic und der Nummer 4 Jannik Sinner läuft bereits. Und Sinner ist auf dem Weg zur Sensation!

7.12 Uhr: Zverev gegen Medvedev – das ist nicht irgendein Tennis-Match. Die beiden Stars können sich überhaupt nicht leiden, immer wieder flogen auf dem Court und daneben die Fetzen. „Unfair“, nannte Zverev seinen Widersacher in einer Doku. „Wir können keine Freunde sein“, stellte der Russe klar. Ist auch heute Krach vorprogrammiert?

6.49 Uhr: Die Bilanz in den direkten Duellen spricht für den Russen. In elf der 18 Matches zwischen Zverev und Medvedev musste sich der Deutsche geschlagen geben. Auch im letzten Aufeinandertreffen bei den ATP Finals 2023 in Turin. Es war das sechste Duell innerhalb eines Jahres, nur eins davon konnte „Sascha“ gewinnen.

6.33 Uhr: Heute soll der Grand-Slam-Fluch unseres Tennis-Stars endlich gebrochen werden. In den letzten drei Jahren schaffte er es sechs Mal ins Halbfinale, einmal ins Finale, nie zum ganz großen Wurf. Jetzt hat er die nächste ganz große Chance!

6.17 Uhr: Mit olympischem Gold hat Alexander Zverev bereits einen ganz großen Titel geholt. Auf den ersten Grand Slam wartet der 26-Jährige aber weiter. Jetzt ist er wieder ganz nah dran!

6.01 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen im Live-Ticker zum Halbfinale der Australian Open im Jahr 2024. Die beste Nachricht zuerst: Wir haben eine deutsche Beteiligung! Zverev hat es bis unter die letzten vier geschafft und schnuppert am ersten Grand-Slam-Titel.