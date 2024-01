Australian Open: Zverev – Medvedev im Live-Ticker: Paukenschlag vor Halbfinale!

Grand Slam, Halbfinale und ein echtes Top-Duell. Die große deutsche Tennis-Hoffnung steht bei den Australian Open vor einem echten Coup. Alexander Zverev – Daniil Medvedev: Der Sieger steht im Finale!

Der Traum vom ersten Grand-Slam-Titel lebt. Jetzt muss Zverev Medvedev aus dem Weg räumen. Ein Duell mit Zündstoff – die beiden impulsiven Tennis-Stars können sich nämlich überhaupt nicht leiden. Fliegen bei den Australian Open die Fetzen?

Australian Open: Zverev – Medvedev im Live-Ticker

Wir begleiten für dich das Halbfinale der Australian Open 2024 zwischen Zverev und Medvedev im Live-Ticker. Hier wirst du bis zum ersten Aufschlag mit Infos versorgt und verpasst anschließend nichts. Viel Spaß!

Alexander Zverev – Daniil Medvedev -:-, -:-, -:-

8.20 Uhr: Der Übermensch der AO ist raus. Neun der letzten 13 Male gewann Djokovic das Turnier, hatte seit sechs Jahren kein Match in „Down Under“ verloren. Für Zverev rückt die Chance auf den Titel damit nochmal ein ganzes Stück näher.

8.15 Uhr: Paukenschlag bei den Australien Open! Der Weltranglisten-Erste und Topfavorit Novak Djokovic ist raus! Jannik Sinner hat den Serben im Halbfinale in vier Sätzen 6:1, 6:2, 6:7 und 6:3 geschlagen und steht erstmals im Finale.

7.40 Uhr: An diesem Freitagmorgen (deutscher Zeit) treffen übrigens die Nummer 3 (Medvedev) und 6 (Zverev) der ATP-Weltrangliste aufeinander. Das erste Halbfinale zwischen der Nummer 1 Djokovic und der Nummer 4 Jannik Sinner läuft bereits. Und Sinner ist auf dem Weg zur Sensation!

7.12 Uhr: Zverev gegen Medvedev – das ist nicht irgendein Tennis-Match. Die beiden Stars können sich überhaupt nicht leiden, immer wieder flogen auf dem Court und daneben die Fetzen. „Unfair“, nannte Zverev seinen Widersacher in einer Doku. „Wir können keine Freunde sein“, stellte der Russe klar. Ist auch heute Krach vorprogrammiert?

6.49 Uhr: Die Bilanz in den direkten Duellen spricht für den Russen. In elf der 18 Matches zwischen Zverev und Medvedev musste sich der Deutsche geschlagen geben. Auch im letzten Aufeinandertreffen bei den ATP Finals 2023 in Turin. Es war das sechste Duell innerhalb eines Jahres, nur eins davon konnte „Sascha“ gewinnen.

6.33 Uhr: Heute soll der Grand-Slam-Fluch unseres Tennis-Stars endlich gebrochen werden. In den letzten drei Jahren schaffte er es sechs Mal ins Halbfinale, einmal ins Finale, nie zum ganz großen Wurf. Jetzt hat er die nächste ganz große Chance!

6.17 Uhr: Mit olympischem Gold hat Alexander Zverev bereits einen ganz großen Titel geholt. Auf den ersten Grand Slam wartet der 26-Jährige aber weiter. Jetzt ist er wieder ganz nah dran!

6.01 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen im Live-Ticker zum Halbfinale der Australian Open im Jahr 2024. Die beste Nachricht zuerst: Wir haben eine deutsche Beteiligung! Zverev hat es bis unter die letzten vier geschafft und schnuppert am ersten Grand-Slam-Titel.