Australian Open: Eurosport jubelt – jetzt steht es fest

Alexander Zverev überzeugte bei den Australian Open mit einer herausragenden Leistung gegen den Spanier Carlos Alcaraz, was in Deutschland für hohe Einschaltquoten sorgte. Dieses sportliche Highlight zog zahlreiche Tennisfans an ihre Bildschirme.

Im Free-TV auf Eurosport 1 und per Streaming auf discovery+ verfolgten die Anhänger das Viertelfinale bei den Australian Open mit großem Interesse. Vom Erfolg von Zverev profitiert auch der übertragende Sender.

Australian Open: Tolle Quoten für Eurosport

Die Spitzenreichweite während des Spiels auf Eurosport 1 lag bei 716.000 Zuschauern. Über die gesamte Matchdauer von 3:05 Stunden hielt sich eine durchschnittliche Reichweite von 528.000 Zuschauern. Der Marktanteil erreichte starke Werte: 6,3 Prozent bei den Zuschauern ab drei Jahren, 6,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 8,9 Prozent bei den männlichen Zuschauern ab 14 Jahren.

Die Übertragung des Halbfinals zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev wird von Eurosport 1 live gesendet. Das Match findet am Freitag, dem 26. Januar, statt und startet um 09:30 Uhr deutscher Zeit. Matthias Stach und Boris Becker sind als Kommentatoren dabei und lieferen tiefgreifende Einblicke in das Geschehen.

+++ Australian Open: Ärger nach Zverev-Match – Deutscher Tennis-Star kocht vor Wut: „Was machen die?“ +++

Fans können das Spiel auch auf discovery+ im Livestream ohne Werbeunterbrechungen verfolgen. Dort haben Abonnenten die Wahl zwischen deutschem Kommentar oder, in einer Premiere, englischem Kommentar von Nick Kyrgios. Kyrgios, der für die Australian Open 2024 als neuer Kommentator und Experte für Eurosport gewonnen wurde, fügt dem Team eine frische Perspektive hinzu.

„Bester Zverev, den ich je gesehen habe“

Boris Becker, bekannt für seine kritische und fachkundige Analyse, lobte Zverevs Performance während seines Live-Kommentars und bezeichnete sie als „den besten Zverev, den ich je gesehen habe“. Insbesondere stach Zverevs wirkungsvoller Aufschlag und seine gesteigerte Aggressivität von der Grundlinie hervor.

Das könnte dich auch interessieren:

Alexander Zverev, eine feste Größe im professionellen Tennissport, hat mit seiner Leistung bei den Australian Open einmal mehr seine Position als einer der Spitzenathleten in diesem Sport unterstrichen. Die Australian Open bilden eines der vier Grand Slam-Turniere und sind bekannt für ihre hart umkämpften Matches und internationalen Stars. Zverev hofft bei den Australian Open, seinen ersten Grand-Slam-Titel einzufahren.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.