GNTM: Nach langem Rätselraten – jetzt steht es fest

Kaum eine Sendung sorgt derzeit für so viel Gesprächsstoff wie „Germany’s Next Topmodel“ („GNTM“). Seit 2006 geht Modelmama Heidi Klum auf die Suche nach dem besten Nachwuchstalent. Dabei dürfen mittlerweile sogar Frauen UND Männer unter Beweis stellen, was sie auf dem Laufsteg und vor der Kamera so draufhaben.

Seit Februar läuft die Jubiläumsstaffel Nummer 20, und langsam wird es ernst: Die heiße Phase ist eingeläutet, das Finale rückt immer näher. Und klar, da fragen sich nicht nur eingefleischte „GNTM“-Fans: Wann ist endlich das große Staffelende?

„GNTM“: ProSieben verkündet es

Bald ist es wieder so weit! In wenigen Wochen lädt Heidi Klum – mittlerweile 51 Jahre alt und kein bisschen müde von „GNTM – ins Coloneum in Köln ein. Und ProSieben hat nun offiziell verkündet: Am 19. Juni 2025 entscheidet sich ab 20:15 Uhr live auf dem TV-Sender und im Stream auf Joyn, welche beiden Kandidaten den begehrten Titel gewinnen.

Wie schon im Vorjahr findet das Finale ohne öffentliches Publikum statt. Stattdessen fiebern auf der Tribüne enge Angehörige, Freunde sowie ehemalige Kandidaten aus 20 Jahren „GNTM“ mit. Wer genau dabei sein wird, bleibt noch geheim – ProSieben verspricht jedoch eine große Überraschung.

„GNTM“: DAS winkt den Gewinnern

Wie schon im letzten Jahr wird es wieder zwei Gewinner geben – Girl und Boy. Beide dürfen sich über den Titel „Germany’s Next Topmodel 2025“, ein fettes Preisgeld von je 100.000 Euro, eine Coverstory bei Harper’s Bazaar und eine exklusive Kampagne mit L’Oréal Paris freuen. Also, Jackpot deluxe!

Letztes Jahr haben sich Lea Oude und Jermaine Kokoú Kothé die Krone geholt. Wer dieses Mal den großen Coup landet, entscheidet sich live und in Farbe am 19. Juni. Also: Popcorn raus, Drinks kaltstellen und ready machen für das Topmodel-Finale 2025!