Sarah Engels: Jetzt steht es fest – Ankündigung lässt Fans aufhorchen

Dass Sarah Engels nicht nur für Musik lebt, sondern auch eine echte Abenteurerin ist, zeigt sie regelmäßig auf Instagram. Mal flaniert sie durch die Straßen Tokios, mal entdeckt sie im Campervan die wilde Natur Kroatiens oder lässt sich von den Weiten Kanadas verzaubern. Ihre Community nimmt sie dabei stets mit. Schließlich hat sich die Sängerin auch auf Social Media eine beachtliche Reichweite aufgebaut.

Denn wer glaubt, Engels ruhe sich auf ihrem Erfolg aus, täuscht sich. Die ehemalige „DSDS“-Finalistin ist mittlerweile nicht nur erfolgreiche Künstlerin, sondern auch zweifache Mama, Ehefrau und Businessfrau mit Herz. Und: Sie liebt das Neue.

Kein Wunder also, dass es sie schon bald wieder ins nächste Abenteuer zieht.

Sarah Engels: Im Herbst ist es so weit

Für Sarah Engels scheint keine Entfernung zu groß. Und schon in wenigen Monaten ist sie wieder unterwegs. Dieses Mal geht es jedoch nicht in den Familienurlaub, sondern auf die Bühne – und zwar mitten auf dem Meer. Im Herbst 2025 entert Sarah Engels das Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff Relax.“ Zwischen Sonne und Seeluft dürfen sich die Passagiere auf ganz besondere Momente freuen: Live-Musik von Sarah inklusive!

„Vom 16. bis 24. Oktober 2025 genießen wir mit Ihnen gemeinsam ‚La Dolce Vita'“, kündigt der Veranstalter selbst an. Und weiter: „Sarah Engels, die sizilianische Wurzeln hat, begeistert mit gesanglichen Darbietungen und Moderationen.“

Doch damit nicht genug: Auch Starkoch Roland Trettl, bekannt aus der Vox-Datingshow „First Dates“, geht mit an Bord. In zwei exklusiven Kochkursen weiht er die Gäste in die Geheimnisse der italienischen Küche ein..

2011 noch als süße 19-Jährige bei „DSDS“, heute erfolgreiche Sängerin, zweifache Mama und absolute Powerfrau. Sarah Engels (32) hat in den letzten Jahren viel erlebt – musikalisch, privat und auch in Sachen Liebe. Nach der gescheiterten Ehe mit Pietro Lombardi fand sie in Fußballer Julian ihr großes Glück. Töchterchen Solea krönte ihr Familienleben. Und wenn eins in ihrem Leben klar ist: Es bleibt turbulent!