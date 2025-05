Sarah Engels schweißgebadet – „Das hält doch keiner aus, Leute“

Für sie könnte es derzeit kaum besser laufen: Sängerin Sarah Engels lebt ihren Traum – sowohl privat als auch beruflich. Doch der Weg dahin war nicht immer ein Zuckerschlecken. Nach ihrer DSDS-Teilnahme hat sie sich neben einer erfolgreichen Musikkarriere inzwischen auch ein zweites Standbein als Influencerin aufgebaut.

Doch anstelle von Perfektion setzt Sarah Engels auf ihrem Instagram-Account auf Authentizität. Sie gewährt ihren Fans einen Einblick in ihr Familienleben sowie in die Beziehung zu ihrem Mann Julian. Sarah Engels zeigt, dass auch sie nur ein völlig normaler Mensch ist, dessen Leben auch keinesfalls perfekt ist – immer jedoch mit einer gesunden Portion Humor. Nun greift sie dabei ein deutsches Klischee auf!

Sarah Engels spielt mit Klischee

In den vergangenen Tagen gab es deutschlandweit einen Vorgeschmack auf den Sommer. Bei Temperaturen um die 30 Grad zog es viele Menschen nach draußen. Auch Sängerin Sarah Engels machte mit ihrer Familie einen Ausflug in den Freizeitpark. Das Wetter war dabei der perfekte Anlass für ein neues komödiantisches Video.

Im Gegensatz zu Sarah Engels und vielen anderen Deutschen gab es auch einige, denen die Temperaturen überhaupt nicht gefallen haben. Damit wurde das Klischee, dass den Deutschen das Wetter nie gefällt und sie sich immer beschweren, wieder einmal bedient. Passend dazu schreibt sie unter ihr Video: „Wir Deutschen: 6 Monate: ‚Ich brauche Sonne.’/ 6 Minuten später: ‚Ich halt’s nicht aus!‘ – warum sind wir so?“

Die Deutschen sind unentschlossen

In ihrem Video steht sie in sommerlicher Kleidung und Sonnenbrille bei strahlendem Sonnenschein unter einer Palme. Es heißt: „Die Almans haben 6 Monate auf diesen ersten Sommertag gewartet.“ Mit einer Wasserflasche in der einen Hand und einem Schweißtuch in der anderen sagt Sarah Engels: „Boah, ist das warm heute. Das hält doch keiner aus, Leute. Das ist viel zu warm. Lass uns in den Schatten gehen.“ Die Fans sind hellauf begeistert und erkennen sich selber darin wieder:

„Wirklich! Und im Winter beschwert man sich dann wieder über das kalte schlechte Wetter.“

Ist bei uns Österreichern auch nicht anders, aber es gibt ja auch keinen richtigen Übergang mehr!“

„Weil das typisch deutsch ist, immer zu meckern. Entweder ist es zu kalt oder zu warm oder zu regnerisch. Man kann es niemanden recht machen!“

„Ich fühle mich zu 100% angesprochen.“

Ihre Fans lieben Sarah Engels für ihre nahbare, humorvolle Art, da sie sich selber nicht zu ernst nimmt. In ihrem neuen Video greift sie die Unentschlossenheit der Deutschen mit Witz und Humor auf und trifft bei den Fans damit auf bedingungslose Zustimmung.