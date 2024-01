Alexander Zverev nach Fast-Blamage mit ehrlichem Geständnis – „So ist Tennis manchmal“

Das hätte böse enden können! Alexander Zverev wehr mit viel Mühe das schnelle Aus bei den Australian Open ab. Der deutsche Tennis-Star schaffte es gerade noch so in die 3. Runde des Grand-Slam-Turniers.

Gegen Lukas Klein, die Nummer 163 der Welt, muss Alexander Zverev über die volle Distanz ab. Nach dem turbulenten Match machte der Profi ein ehrliches Geständnis.

Alexander Zverev nach Fast-Blamage mit ehrlichem Geständnis

Blamage abgewendet! Alexander Zverev überstand gegen den slowakischen Qualifikanten Lukas Klein in einem Fünfsatz-Krimi und siegte erst nach über vier Stunden gegen den Außenseiter. Der Deutsche gewann mit 7:5, 3:6, 6:4, 7:6 (7:5) und 7:6 (10:7).

Wenn der erste Grand-Slam-Titel endlich gelingen soll, muss sich Zverev deutlich steigern. Gegen Klein wackelte der gebürtige Hamburger gewaltig. „Um ehrlich zu sein, er hätte den Sieg heute mehr verdient gehabt, aber so ist Tennis manchmal“, erklärte er nach dem Spiel. „Ich dachte, es gibt heute um 23 Uhr einen Heimflug für mich.“

Für seinen Gegenspieler gab es weitere lobende Worte: „Er hat nicht gespielt wie eine Nummer 163 der Welt. Ich hätte lieber in eineinhalb Stunden gewonnen, aber er hat unglaublich gut gespielt.“

„Ich wusste lange nicht, was ich machen sollte“

Lange wirkte Alexander Zverev gegen Klein mutlos, kraftlos und planlos. Der Slowake hingegen spielte wohl das beste Spiel seines Lebens. „Ich wusste lange nicht, was ich machen soll“, so Zverev weiter. Schon zum Auftakt hatte der 26-Jährige ordentlich zu tun. Dabei ging es gegen Landsmann Dominik Koepfer, den er in vier Sätzen und mit ebenfalls viel Mühe besiegte. In der dritten Runde trifft Zverev auf den US-Amerikaner Alex Michelsen, die Nummer 91 der Welt.

Als Nummer sechs der Welt zählt Zverev beim ersten Major-Turnier des Jahres zum Favoritenkreis. Seine besten Leistungen zeigte er 2020, als er in Melbourne das Halbfinale erreichte. Damals verlor er gegen den Österreicher Dominic Thiem in vier Sätzen, der sich wiederum im Endspiel Novak Djokovic geschlagen geben musste.