Formel 1: Mercedes-Chef enthüllt es selbst – bahnt sich eine irre Fahrer-Rückkehr an?

Mit Lewis Hamilton und George Russell hat Mercedes für die nächsten zwei Saisons zwei Piloten, die in der Formel 1 an den Start gehen werden. Und was passiert danach? Während Russell womöglich noch eine lange Zeit beim deutschen Team bleiben wird, könnte Hamilton zum Ende der Saison 2025 seine Karriere beenden.

Schon jetzt gibt es Spekulationen darüber, wer dann für Mercedes in der Formel 1 an den Start gehen könnte. Nun hat der Chef der Mercedes-Nachwuchsakademie verraten, dass das Team mit einem ehemaligen Mercedes-Piloten noch in Kontakt stehe. Ob es zu einer spektakulären Rückkehr kommen wird?

Formel 1: Mercedes-Chef enthüllt es selbst

Wer wird bei Mercedes nach der Ära Lewis Hamilton in der Formel 1 an den Start gehen? Schon jetzt soll sich das Team mit einem Ersatz beschäftigen. Gute Fahrer gibt es in der Motorsport-Königsklasse so einige. Aber auch zahlreiche Talente stehen schon in den Startlöchern.

Es könnte auch so einer Rückkehr kommen. Esteban Ocon fährt seit 2020 für Renault respektive Alpine, begann seine Karriere aber bei Mercedes. Dennoch ziehen die Silberpfeile weiterhin die Fäden. „Esteban bleibt mit Mercedes eng verbunden. Er ist ein Alpine-Fahrer und hat sich dem Team voll verschrieben, aber wir managen seine Karriere weiterhin“, sagte Gwen Lagrue, Chef der Mercedes-Nachwuchsakademie gegenüber „The Race“.

Der Engländer weiter: „Es gibt in der Formel 1 nur 20 Plätze und wir arbeiten im besten Interesse des Sports. Unsere Beziehung zu Alpine ist sehr gut, so wie mit den anderen Teams auch, und wir versuchen, die beste Lösung für das Team und den Fahrer zu finden.“

Ocon-Rückkehr zu Mercedes?

Bis 2025 plant Mercedes mit Hamilton und Russell. Letzterer sei die „Zukunft“, erklärte der Formel-1-Rennstall zuletzt. Außerdem gibt es aus der Nachwuchsakademie noch Andrea Kimi Antonelli, der zuletzt von Teamchef Toto Wolff wiederholt gelobt wurde. Aber auch Ocon könnte in der engeren Auswahl stehen, wenn Hamilton 2025 seine Karriere beenden sollte.

Dafür muss er weiter gute Leistungen bringen. Für Lagrue hat sich der Franzose bei Alpine stark geschlagen. „Er hat einen sehr guten Job gemacht. Ich denke, Fernando Alonso hat ihn an ein Limit getrieben, das er nicht kannte und das er weiter verbessert“, so der Brite.