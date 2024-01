Formel 1: McLaren macht es offiziell – Max Verstappen schaut ganz genau hin

Zwar wird es noch ein bisschen dauern, bis das neue Auto präsentiert wird, dennoch hat McLaren als erstes Formel-1-Team die Lackierung für seinen neuen Boliden für 2024 gezeigt.

Das Team um die beiden Formel-1-Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri gilt als Favorit darauf, in dieser Saison den dreifachen Weltmeister Max Verstappen zu ärgern. Der Niederländer schaut deshalb ganz genau hin, wie das neue Auto des Konkurrenten wird.

Formel 1: McLaren macht es offiziell

Da staunten die Formel-1-Fans, als McLaren wie aus dem Nichts die Lackierung des neuen Autos präsentierte. Die Lackierung selbst ist nur eine dezente Modifizierung aus dem vergangenen Jahr. Den MCL38, so heißt das neue Auto, ziert weiterhin viel Karbon-schwarz und Papaya-orange. Es sind lediglich einige neue, kleine Akzente wie die verchromten Startnummern von Lando Norris und Oscar Piastri.

„Ich bin sicher, den Fans gefällt die neue Lackierung so gut wie auch mir. Wir wollen mit dem kommenden Auto vom ersten Rennen an konkurrenzfähig sein“, so Norris. Auch Piastri findet die neuen Farben „richtig cool. Ich hoffe, wir können den McLaren-Fans einige so feine Leistungen zeigen wie im vergangenen Jahr in Katar.“

Insgesamt neun Podestplätze holte McLaren im vergangenen Jahr. Piastri schaffte es in Katar sogar, den Spring zu gewinnen. McLaren-CEO und Teamchef Andrea Stellen hoffen darauf, dass es in diesem Jahr genauso erfolgreich läuft. Wir glauben, wir haben uns eine sehr schöne Lackierung einfallen lassen für die neue Saison. Wir konnten in der zweiten Saisonhälfte 2023 stattliche Fortschritte machen, so soll es weitergehen“, sagt Brown.

Verstappen schaut genau hin

Dass McLaren in diesem Jahr in der Formel 1 zu den größten Konkurrenten von Max Verstappen gehören wird, weiß auch der Niederländer. „Am meisten Respekt hat mir McLaren gemacht. Wenn wir uns ansehen, wo die am Anfang des Jahres standen und wie sie nach vorne gekommen sind, dann könnten die auch in der kommenden Saison sehr stark sein“, sagte der Red-Bull-Star.

Deshalb schaut der dreifache Weltmeister ganz genau hin, wenn am 14. Februar das neue Auto von Norris und Piastri präsentiert wird. Ob die beiden jungen Piloten den fast schon unbesiegbaren Verstappen ärgern können?