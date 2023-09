Alexander Zverev: TV-Wut! Deutsche Tennis-Fans stinksauer – „Katastrophe“

Der große Grand-Slam-Traum von Alexander Zverev lebt. Gegen den neuen Superstar Carlos Alacarz kann er ins Finale der US Open einziehen. Doch statt zuzugucken, schieben viele deutsche Tennis-Fans TV-Frust.

Eurosport hat die Rechte an den US Open verloren, der Nachfolger lässt die Sportfans tief in die Tasche greifen. Ein Spiel von Alexander Zverev kostet nun fünf Euro, für das ganze Tennis-Turnier müssen 25 Euro hingeblättert werden. Doch nicht nur für seine Preise erntet Sportdeutschland.tv viel Frust.

Alexander Zverev: TV-Frust bei deutschen Tennis-Fans

Unter Fußballfans ist der Abo-Wahnsinn längst traurige Routine geworden. Fast jeden Tag braucht man ein anderes TV-Abo, um die Spiele live sehen zu können. Jetzt müssen sich auch Tennis-Fans damit herumschlagen. Die US Open laufen erstmals nicht im Free-TV. Und auch nicht im Pay-TV. Sie laufen gar nicht im Fernsehen.

Ausgerechnet jetzt. Alexander Zverev ist nach langer Verletzung endlich wieder in Top-Form, steht im Halbfinale und spielt gegen die Nummer 1 der Welt. Viele deutsche Fans würden zur unchristlichen Zeit (2.15 Uhr) aufstehen, um am Donnerstagmorgen das Match zu verfolgen. Doch so einfach wie früher ist das nicht.

US Open verschwinden aus dem TV

Mit einem unerwarteten Coup hat sich Sportdeutschland.tv die Rechte am Grand-Slam-Turnier unter den Nagel gerissen (hier mehr). Eurosport, das das Tennis-Turnier über Jahrzehnte zeigte, schaut in die Röhre. Doch glücklich hat Sportdeutschland die Fans mit dem Rechte-Hammer nicht gemacht. Im Netz sind unzählige frustrierte und wütende Kommentare zu lesen. Während die Tennis-Welt Zverev – Alcaraz schaut, ist die Zahl der Zuschauer in Deutschland eher klein.

Die Beschwerden haben vor allem mit der Preisstruktur zu tun. 25 Euro verlangt „sd.tv“ für die US Open 2023. Wer nur einzelne Matches von Alexander Zverev & Co. sehen will, muss pro Spiel fünf Euro berappen. Nach vielen Jahren kostenfreien Tennis-Genusses ein Schock für die Sportfans. Doch damit nicht genug.

„Echt eine Katastrophe, was Sportdeutschland da abliefert!“

Trotz der Abo-Preise müssen sich die Zuschauer beim Starten jedes Streams Werbung anschauen. Das regt viele auf. Obendrein ist Sportdeutschland nicht als App oder über die gängigen Set-Top-Boxen oder Sticks auf dem Fernseher zu sehen – sondern nur über Computer oder Mobilgerät.

Und als wäre das noch nicht genug, mussten sie sich zum Turnierstart auch noch mit massiven technischen Problemen herumschlagen. Netzwerkfehler, Tonprobleme, ruckelige Streams – all die Mängel, die zum Start auch Streamingriesen wie DAZN, SkyGo oder den Eurosport Player in Atem hielten, plagen nun auch Sportdeutschland.tv. Die Reaktionen der Tennis-Fans sind eindeutig:

„Bitte sagt mir, dass Sportdeutschland nächstes Jahr keine Rechte mehr für die US Open hat.“

„Es ist eine große, große Unverschämtheit, die US Open für 25 Euro zu verhökern!“

„Sportdeutschland ist ein einziges Geruckel, ständige Störungen, unfassbar übel. So ist das, wenn sich Dilettanten in die Sportevents reindrängen. Das ist keinen Cent wert.“

„25 Euro für ein Turnier, im Livestream? Ihr habt doch Lack gesoffen, oder?! Wer denkt sich so einen Schwachsinn aus, die Sportrechte zu kaufen und so zu vertreiben?“

„Echt eine Katastrophe, was Sportdeutschland da abliefert!“

„Absolute Lachnummer. Im Vornhinein so groß bewerben, so absurde Preise festlegen und dann nix auf die Reihe bekommen…“

„Gebt die Rechte einfach zurück an Eurosport und alle sind happy.“

„20 EUR für einen US Open Pass und alles, was man bekommt, ist eine Netzwerkfehlermeldung. Mega. Ist ja eh schon ein Witz, dass man mittlerweile für jedes Sportereignis extra bezahlen darf, aber wenn schon, dann sollte ein funktionierender Stream echt das Mindeste sein.“

Die Zahl der Zuschauer, die den Kampf von Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz um den Final-Einzug sehen, dürfte nicht nur wegen der nächtlichen Uhrzeit gering sein.