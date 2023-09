Alexander Zverev: Skandal im Publikum – Tennis-Star bittet sofort Schiri um Hilfe

Skandal bei den US Open! Bei der Partie von Alexander Zverev gegen den Italiener Jannik Sinner kam es wohl zu einem bösen Zwischenfall im Publikum.

Die Achtelfinal-Begegnung wurde nämlich durch eine angebliche rassistische Beleidigung gegen Alexander Zverev getrübt. Ein Fan soll wohl Hitler-Beleidigungen in Richtung der deutschen Nummer 12 gerufen haben.

Alexander Zverev: Skandal bei US Open

Um drei Uhr morgens deutscher Zeit begann das Achtelfinalspiel von Alexander Zverev gegen den Italiener Jannik Sinner. Die deutsche Tennis-Hoffnung ist bei den US Open in hervorragender Verfassung und von einigen Experten sogar ein Kandidat auf den Titel.

Im vierten Satz gab es aber plötzlich große Aufregung. Zverev wollte aufschlagen, als ein Besucher dem Olympiasieger etwas zurief. Daraufhin ging der Hamburger zum Schiedsrichter und beschwerte sich. Über die Mikrofone am Spielfeldrand hörte man, wie der Deutsche erzählte: „Er hat den schlimmsten Hitler-Satz zu mir gesagt, den es gibt. Das ist inakzeptabel.“

Der britische Schiedsrichter James Keothavong drehte sich auf seinem Stuhl um, rief in die Menge: „Wer hat das gesagt? Heb die Hand. Wer war das? Wer hat das gesagt?“, wiederholte er mehrere Male. Doch es meldete sich niemand.

Hitler-Beleidigungen von Fan?

Daraufhin forderte der Schiedsrichter die gesamten Fans auf, die Spieler zu respektieren, während Sicherheitskräfte in den Bereich geschickt wurden, um zu versuchen, den Fan ausfindig zu machen. Das Spiel zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner ging dann weiter.

Wenige Minuten später zeigte die Kamera dann in die Menge. Der Zuschauer, der womöglich die Hitler-Beleidigungen in Richtung des Deutschen gerufen hat, wurde aus dem Stadion gebracht. Es ist aktuell noch unklar, was er genau gesagt hat.

Doch von dem Zwischenfall ließ sich Zverev nicht aus der Ruhe bringen. Der Hamburger setzte sich in einer anstrengenden Fünfsatz-Partie nach vier Stunden und 40 Minuten gegen den Italiener durch und steht damit im Viertelfinale. Dort trifft er dann auf Carlos Alcaraz – die Nummer eins der Welt.