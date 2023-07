Sky, DAZN & Co.: Streaming-Hammer! Neuer Konkurrent schießt aus dem Boden

Der Sportreche-Kampf wird heftiger und heftiger. Immer mehr Konkurrenten rangeln um immer teurere Übertragungs-Pakete. Sky, DAZN & Co. müssen um jedes Live-Spiel kämpfen. Noch bevor mit „Dyn“ der nächste Konkurrent an den Start geht, hat jetzt ein anderer Streamingdienst für einen Hammer gesorgt.

Ein eigentlich kleines Licht im Livesport-Kosmos hat sich mit einem Schlag zu einem echten Konkurrenten für Sky, DAZN & Co. gemaustert. Ein prominentes Rechtepaket geht an einen Dienst, den kaum einer auf dem Schirm hatte.

Sky, DAZN & Co.: Streamingdienst sorgt für Rechte-Hammer

Wenn große Sportrechte vergeben werden, mischen sie alle mit. Sky, DAZN, Amazon, RTL, MagentaSport, die Öffentlich-Rechtlichen und viele weitere „Big Player“ konkurrieren um die Wettbewerbe, die die Sportfans sehen wollen. Ein Streamingdienst hatte in diesem erbitterten Kampf bislang nicht wirklich mitgemischt. Das hat sich jetzt geändert.

Seit fast zehn Jahren gibt es „Sportdeutschland.TV“ bereits. Der Dienst von „DOSB New Media“ war bislang aber eher was für Liebhaber der Randsportarten. Spitzen-Fußball oder Formel-1-Rennen sucht man dort vergeblich. Stattdessen laufen dort Breitensportarten wie Faustball, Judo oder Squash. Auch populärere Sportarten wie Handball oder American Football sind vertreten – allerdings nicht die großen Spiele.

Sportdeutschland.TV krallt sich US Open

So war man bisher ein kleines Licht. Bisher. Denn aus dem Nichts hat der Streamingdienst für einen Paukenschlag gesorgt. Sportdeutschland.TV hat nun verkündet, sämtliche Rechte an den US Open erworben zu haben. Nach 25 Jahren verliert Eurosport eins der prestigeträchtigsten Tennis-Turniere der Welt.

Alle Spiele bis zum Finale, egal ob Damen, Herren, Mixed oder Rollstuhl-Tennis, werden dort bereits in der diesjährigen Ausgabe des Grand-Slam-Turniers übertragen. Damit katapultiert sich Sportdeutschland mit einem Schlag auf den Radar der Sportfans in Deutschland. Auch Sky, DAZN & Co. dürfte dieser Coup nicht entgangen sein. Ob der Rechte-Hammer der Start einer Offensive von Sportdeutschland.TV ist, wird sich zeigen.