Sky mit wichtiger Nachricht an alle Kunden – was du jetzt dringend tun solltest

Die zweite Liga ist schon im Gange, bald folgt die Bundesliga. Und was wäre ärgerlicher, als pünktlich den Fernseher anzuschmeißen und trotzdem den Anpfiff zu verpassen? Deshalb hat Sky jetzt einige wichtige Tipps für seine Kunden.

Auch 2023/24 gilt: Wer alle Bundesliga-Spiele sehen will, kommt um ein Sky-Abo nicht herum. Damit dich beim Auftakt deines Lieblingsklubs keine böse Überraschung erwartet, solltest du einige Dinge beachten.

Sky: Wichtige Tipps vor Bundesliga-Start

Am 18. August startet die Bundesliga mit Werder Bremen – Bayern München. Während diese Partie noch im Free-TV zu sehen ist, braucht es ab dem folgenden Samstag ein Sky-Abo, um live dabei zu sein.

Bei nicht wenigen Kunden hat sich in der Sommerpause Staub auf dem Receiver gebildet. Deshalb sollte der vor dem Auftakt nach zweieinhalb Monaten Liga-Pause nochmal frisch gemacht werden. Sky hat drei wichtige Ratschläge an alle Fans, damit du pünktlich zum Saisonstart fit für die Bundesliga bist:

Receiver aktualisieren

Die Empfangsgeräte von Sky aktualisieren sich meist über Nacht. Wer aus Kostengründen den Strom abstellt, könnte eine böse Überraschung erleben. Denn das Updaten kann gerne mal einige Minuten in Anspruch nehmen. Damit zu zum Anpfiff am Start bist, solltest du den Receiver über Nacht am Strom lassen oder zumindest eine Stunde vor Anpfiff einschalten. Nur dann kannst du sicher sein, dass dir kein Update von System- oder Programmdaten einen Strich durch den Fußballgenuss macht.

SkyGo-Login prüfen

Hast du deine Sky-PIN griffbereit? Ohne die gibt’s keinen Login und kein Fußball unterwegs. Damit das Streaming auf Smartphone, Tablet oder PC klappt, solltest du sicher sein, dass du deine vierstellige Zahlenkombination oder dein Passwort kennst – oder sie im Zweifelsfall über die Vergessen-Funktion ändern.

DAZN aktivieren

Nicht wenige haben DAZN direkt über Sky abonniert. Für die Bundesliga an Freitag und Sonntag oder auch die Champions League solltest du aber auch sicher sein, dass das Streaming-Abo aktiv ist. Nach einer Buchung gibt’s einen Aktivierungslink per Mail, der sieben Tage gültig ist. Auch hier gilt: Bist du dir nicht sicher, ob alles läuft wie geschmiert, schau lieber vorher nach und schalte einen DAZN-Kanal ein.