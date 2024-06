Türkei: EM-Auftakt gegen Georgien – doch Fans vermissen eine Sache in Deutschland!

Jetzt startet der zweite „Gastgeber“ in die EM! Die Türkei spielt am Dienstag (18. Juni) in Dortmund gegen Außenseiter Georgien – alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung für die fußballverrückten Fans in Deutschland. Logisch, dass ein Großteil der Deutsch-Türken optimistisch ist und von einem Sieg ausgeht.

Diese Redaktion hat sich auf den Straßen von Berlin umgehört – der Stadt, die rund 1,3 Millionen türkeistämmige Einwohner zu verzeichnen hat. Bei aller Hoffnung auf ein gutes Turnier der Türkei kommt aber auch eine Sache zum Vorschein, die die Deutsch-Türken bei der EM 2024 in Deutschland vermissen…

Türkei: EM-Auftakt gegen Georgien

Wenn die Türkei endlich in die EM startet, blicken Millionen Fans nach Dortmund. Ein Sieg gegen Georgien ist alles andere als sicher, überzeugte die „Milli Takim“ in den letzten Testspielen eher mäßig. Die Kaukasier mit Neapel-Superstar Khvicha Kvaratskhelia dagegen haben nichts zu verlieren, könnten DIE Überraschung des Turniers werden. Klar ist: Der Signal-Iduna-Park in Dortmund wird fest in türkischer Hand sein, Zehntausende haben sich mit Tickets eingedeckt.

Sportredakteur Daniel Sobolewski glaubt sogar, dass die Partie das stimmungsvollste Spiel der ganzen Europameisterschaft werden könnte (hier mehr). Und auch die Türken in Berlin sind optimistisch. So sagt Späti-Betreiber Burhan zu dieser Redaktion: „Die Türkei muss auf jeden Fall gegen Georgien gewinnen, damit wir in der Gruppe weiterkommen.“ Taxifahrer Celal schließt sich an, fordert sogar einen Pflichtsieg: „Wenn wir gegen Georgien verlieren, brauchen wir nicht weiterzuspielen.“ Bei den übrigen Gruppengegnern wie Mitfavorit Portugal und Tschechien durchaus nachvollziehbar.

Fans vermissen eine Sache in Deutschland

Doch eine Sache vermissen die hier lebenden Türken unisono: die EM-Stimmung in Deutschland! So erinnert Burhan an die Heim-WM 2006, sagt: „Was mir leider fehlt, ist die Stimmung hier. Es fehlen die Fahnen, es fehlt die Stimmung. Im Vergleich zu 2006 ist es sehr ruhig. Wenn wir gegen Georgien gewinnen, dann gehen wir alle zum Ku’damm und sorgen selbst für die Stimmung.“

Mehr News:

Auch ein junger Café-Inhaber hadert mit der Nicht-Stimmung: „Es gibt keine EM-Stimmung. Ich habe zwar Bock, Fußball zu gucken, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass jetzt eine EM abgeht.“ Sein Kumpel pflichtet ihm bei, erzählt: „Ich war am Tiergarten. Dort war es auch ein bisschen lahm.“ Bleibt zu hoffen, dass die Stimmung nochmal richtig anzieht – spätestens mit einem türkischen EM-Auftaktsieg…