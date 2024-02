Thomas Tuchel spricht Klartext über Trennung – und bringt die Bayern-Bosse in Erklärungsnot

Thomas Tuchel und Bayern München – diese Beziehung ist bald schon wieder vorbei. Nicht einmal ein Jahr nach seinem überraschenden Amtsantritt folgte nun die ebenso überraschende Verkündung der vorzeitigen Trennung.

„Gemeinsam entschieden“, so vermeldete Bayern München am Mittwoch, hätten Klub und Trainer das Aus im Sommer. Nun aber lässt Thomas Tuchel durchblicken: So einvernehmlich wie dargestellt ist der Abschied nicht.

Thomas Tuchel: Trennung nicht einvernehmlich?

Kein Rausschmiss, sondern Konsens – das war dem FC Bayern sehr wichtig, als er am Mittwoch die Tuchel-Bombe platzen ließ. „Gemeinsam entschieden“, sei der Abschied im Sommer, ein „einvernehmliches Gespräch“ sei dem vorausgegangen. Und auch FCB-Boss Jan-Christian Dreesen betonte noch einmal, dass man „in einem offenen, guten Gespräch zu dem Entschluss gekommen ist, unsere Zusammenarbeit zum Sommer einvernehmlich zu beenden.“

Deutlicher hätte die Pressemeldung gar nicht machen können, dass sich beide Seiten bei dieser Entscheidung einig waren. Ganz richtig ist das aber offenbar nicht. Als Thomas Tuchel nun selbst zum bevorstehenden Aus Stellung bezog, klang das schon wieder ganz anders.

„Bin nicht sicher, ob es die Option gab, dass ich entscheide“

Zwei Tage nach der Verkündung sagte der Noch-Trainer über die Trennung: „Ich bin mir nicht sicher, ob es die Option gab, dass ich das entscheide. Ich bin ja Angestellter vom Verein. Wir haben nicht lange gebraucht, es war ein eher kurzes Gespräch. Ich sehe das nüchtern. Das ist professioneller Sport auf dem höchsten Level. Da kommt es am Ende nicht darauf an, was ich will oder möchte und ob man eine gemeinsame Lösung findet.“

Oha! Die Worte von Thomas Tuchel klingen plötzlich überhaupt nicht nach einvernehmlichem Abschied. Offenbar war dem Trainer in aller Kürze mitgeteilt worden, wie die Entscheidung lautet. „Ich glaube nicht, dass ich das einzige Problem bin. Ich bin aber in der Verantwortung und damit habe ich kein Problem“, so der Coach.

Ob Thomas Tuchel tatsächlich bis Saisonende Trainer von Bayern München bleibt? Auch daran haben viele Zweifel. Schon jetzt bringen sich erste Interims-Kandidaten in Stellung…