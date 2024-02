Thomas Tuchel: Paukenschlag! Trennung ist beschlossene Sache

Paukenschlag beim FC Bayern München! Trainer Thomas Tuchel muss seinen Platz an der Seitenlinie räumen – aber erst im kommenden Sommer. Dies ist das Ergebnis von intensiven Gesprächen.

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge steht Thomas Tuchel beim FC Bayern München heftig in der Kritik, sogar über eine sofortige Trennung war spekuliert worden. Jetzt ist aber klar: Tuchel bleibt – aber eben nur noch bis zum Saisonende. Das teilte der FC Bayern München am Mittwoch (21. Februar) mit.

Thomas Tuchel muss wohl im Sommer gehen

„Ich halte nichts von monströsen Trainer-Bekundungsaussagen. Deswegen sage ich es auf meine Art und Weise. Das ist kein Thema, mit dem wir uns aktuell beschäftigen“, hatte Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen nach der 2:3-Pleite gegen den VfL Bochum gesagt (Hier mehr!).

Gespräche über die Zukunft hat es jetzt aber trotzdem gegeben. Beim FC Bayern München hat man beschlossen, die Zusammenarbeit im kommenden Sommer zu beenden. Eigentlich läuft der Vertrag von Thomas Tuchel beim FC Bayern München noch bis 30. Juni 2025. Dieser wird nun aber vorzeitig aufgelöst werden.

Bayern-Stars in der Pflicht

„Wir sind in einem offenen, guten Gespräch zu dem Entschluss gekommen, unsere Zusammenarbeit zum Sommer einvernehmlich zu beenden. Unser Ziel ist es, mit der Saison 2024/25 eine sportliche Neuausrichtung mit einem neuen Trainer vorzunehmen. Bis dahin ist jeder Einzelne im Club ausdrücklich gefordert, um in der Champions League und in der Bundesliga das maximal Mögliche zu erreichen. Hierbei nehme ich auch explizit die Mannschaft in die Pflicht“, erklärt Dreesen.

Der FC Bayern München verlor dreimal in Folge. Erst in der Bundesliga das Topspiel gegen Bayer Leverkusen (0:3), dann in der Champions League im Achtelfinale gegen Lazio Rom (0:1) und am Wochenende auch noch gegen den VfL Bochum (2:3). Aus dem Pokal ist Bayern schon raus, in der Champions League droht ebenfalls das Aus und in der Liga beträgt der Rückstand auf Leverkusen schon acht Punkte Rückstand.