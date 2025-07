Wilde Trennungs-Gerüchte um Ex-Präsidenten: Obama reagiert deutlich

Plötzlich zeigen sich die Obamas von ihrer humorvollen Seite: Mit einem Augenzwinkern reagieren sie auf Gerüchte über eine mögliche Trennung. Die Spekulationen über ein Ehe-Aus kursieren seit Monaten. Nun beziehen Barack und Michelle Obama erstmals gemeinsam Stellung und zeigen dabei, wie stark ihre Liebe wirklich ist. Zuerst hat die Bild berichtet.

Im Podcast „IMO“, den Michelle Obama gemeinsam mit ihrem Bruder Craig Robinson moderiert, sprechen die Obamas über die anhaltenden Schlagzeilen. Immer wieder wird ihnen eine bevorstehende Scheidung angedichtet. Mit viel Humor räumt das Paar mit diesen Gerüchten auf und zeigt dabei bemerkenswerte Offenheit.

Michelle Obama reagiert mit Liebes-Geständnis

Michelle betont, dass sie selbst entschieden habe, nicht an der Beerdigung von Jimmy Carter oder der Amtseinführung Donald Trumps teilzunehmen. Diese Entscheidungen hätten nichts mit einer Krise in ihrer Ehe zu tun. Vielmehr gehe es ihr darum, sich selbst treu zu bleiben.

Michelle nimmt die Schlagzeilen gelassen: „Die Leute machen sich gern Gedanken über berühmte Leute.“ Sie fügt hinzu: „Wenn wir nicht in einem Raum sind, denken die Leute, wir wären geschieden.“ Barack Obama ergänzt treffend: „Wenn wir keine prominente Familie wären, würde niemand über unsere Ehe spekulieren.“

Besonders deutlich wird Michelle, als sie sagt: „Ich habe in all den Jahren nicht an einem einzigen Tag gedacht, mich scheiden zu lassen.“ Sie spricht über die schweren Zeiten, aber auch über das viele Glück: „Ich bin durch den Mann, mit dem ich verheiratet bin, ein besserer Mensch geworden.“

Goldene Beziehungs-Regel: „Wollen ehrlich sein“

Die Obamas blicken sich liebevoll an, lachen gemeinsam – und wirken dabei so vertraut wie eh und je. Ihre Körpersprache zeigt: Ihre Ehe basiert auf echter Nähe und tiefer Verbundenheit. Sie senden eine klare Botschaft an alle, die an ihnen zweifeln.

Im Interview betont Michelle ein zentrales Prinzip ihrer Beziehung: „Wir haben uns nicht vorgenommen, perfekt zu sein. Wir haben uns vorgenommen, ehrlich miteinander zu sein.“ Die Obamas stehen füreinander ein – in guten wie in schwierigen Zeiten. Ihre Liebe wirkt stabiler denn je.

