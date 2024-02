Thomas Tuchel: Fans werden nervös – bahnt sich ein Hammer an?

Seit wenigen Tagen ist es offiziell und es gibt nichts mehr daran zu rütteln. Thomas Tuchel und Bayern München – diese Ehe endet im Sommer vorzeitig. Die Scheidung reichten beide Seiten am Mittwoch gemeinsam ein (hier mehr zu den Hintergründen lesen).

Seitdem spekulieren Fans und Experten wie wild. Wer übernimmt die Mannschaft des Rekordmeisters? Wer hat die Fähigkeiten, nach Thomas Tuchel wieder Ruhe in den Verein zu bringen? Ein Szenario wird immer wahrscheinlicher.

Thomas Tuchel: Kandidat äußert sich

Man musste kein Hellseher sein, um zu wissen, dass sein Name die Spekulationen anführen würde: Xabi Alonso ist derzeit wohl einer der begehrtesten Trainer Europas. Der Spanier hat aus einer abstiegsbedrohten Mannschaft einen Titelkandidaten geformt. Acht Punkte Vorsprung – ganz Fußball-Deutschland sehnt sich danach, dass die Bayern das nicht mehr aufholen.

Seine Trainer-Fertigkeiten haben Alonso unlängst ins Visier zahlreicher Top-Klubs geraten lassen. Real Madrid, FC Liverpool und jetzt Bayern München, die einen Nachfolger für Thomas Tuchel suchen – die Schlange an Interessenten wächst.

Und so war man gespannt, was Alonso zu den Gerüchten sagen würde. „Vielleicht habt ihr einige Fragen zu meiner Zukunft. Aber es tut mir leid, ich habe nicht so viel zu sagen“, versuchte er auf einer Pressekonferenz dann auch gleich abzuwürgen. Heißt das, er bleibt Trainer in Leverkusen? „Gerade ja“, lautete die kurze und knappe Antwort.

Fans in Sorge

Gerade ja? Das weckt bei manchem Fan Erinnerungen an Nico Kovac‘ legendäres „Stand jetzt“-Statement. Kurze Zeit später ging allerdings auch er nach München. Und so vermuten sie, dass sich auch hier ein Bayern-Wechsel anbahnen könnte. Anderenfalls hätte Alonso die Gerüchte einfach deutlich dementieren können.

Es wäre ein herber Rückschlag – vor allem für die Vereine, die hoffen, Bayern München schlagen zu können. Mit Alonso sähe der Klub wieder wie die Übermacht aus, die er in den letzten Jahren war. „Das fände ich nicht so doll“, heißt es beispielsweise schon in einem BVB-Fan-Forum.

Nachfolger von Thomas Tuchel?

Allerdings: Ähnlich hatte Alonso auch schon vor Monaten auf Gerüchte um Real Madrid reagiert. Gestört hat das Verein und Mannschaft – wie man sieht – herzlich wenig. Und auch ein Wechsel kam noch nicht zustande. Es ist also alles möglich bei der Suche nach einem Nachfolger für den geschassten Thomas Tuchel.