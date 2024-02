Toni Kroos verkündet es selbst! Hammer-Rückkehr perfekt

Lange wurde spekuliert, jetzt ist es offiziell! Fußball-Deutschland schaut ganz genau auf diese Hammer-Rückkehr: Toni Kroos wird bei der EM 2024 mit der deutschen Nationalmannschaft antreten.

Erst nach der EM 2021 war Toni Kroos aus dem DFB-Team zurückgetreten. Nun kehrt er zurück und wird Bundestrainer Julian Nagelsmann schon in den kommenden Länderspielen wieder zur Verfügung stehen.

Toni Kroos verkündet Hammer-Rückkehr

„Leute, kurz und schmerzlos: Ich werde ab März wieder für Deutschland spielen. Warum? Weil ich vom Bundestrainer gefragt wurde, Bock drauf habe und sicher bin, dass mit der Mannschaft bei der EM viel mehr möglich ist, als die meisten gerade glauben“, schreibt Toni Kroos auf Instagram.

Und wenig später postete auch das DFB-Team eine Story: Liebe*r Toni, wir haben noch exklusive Tickets. Entscheidend ist ja auf‘m Platz! März geht‘s los – wir sehen uns! P.S. geht dann auch auf unseren Nacken.“ Der Satz inklusive Gendersternchen ist die Replik auf Aussagen von Kroos in dessen Podcast „Einfach mal luppen“.

Bereits im Februar hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann im ZDF-Sportstudio über ein Comeback des Mittelfeldspielers von Real Madrid in Hinblick auf die EM 2024 gesprochen.

Comeback schon im März

Nagelsmann bezeichnete eine Rückkehr von Toni Kroos damals als „interessanten Gedanken“. Nun ist diese Wirklichkeit geworden. Mit seinen 34 Jahren ist er beim spanischen Rekordmeister weiterhin auf einem Top-Niveau unterwegs und aus der Startelf von Cheftrainer Carlo Ancelotti nicht mehr wegzudenken.

Und auch bei der deutschen Nationalmannschaft galt Kroos als „Metronom“ im Mittelfeld. Bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien gehörte er zu den besten Spielern. Sein letztes Spiel war beim EM-Achtelfinale 2021 gegen England im Wembley. Es war sein 106 Länderspiel.

Bereits bei den März-Länderspielen gegen Frankreich in Lyon (23. März) und gegen die Niederlande in Frankfurt am Main (26.März) wird er wieder dabei sein. Bei der Europameisterschaft 2024 bekommt es Deutschland mit Schottland, Ungarn und der Schweiz in der Gruppe A zu tun.