Thomas Tuchel: Entlassungs-Beben nach Bochum-Blamage? Entscheidung gefallen

War es das für Thomas Tuchel? Drei Niederlagen in Folge und fast keine Chance mehr auf einen Titel – das überlebt man als Bayern-Trainer eigentlich nicht. Und so brannte der Baum beim Rekordmeister nach der 2:3-Blamage in Bochum lichterloh.

+++ Mesut Özil plötzlich nicht wiederzuerkennen – Fans ungläubig: „Du hast dich verändert“ +++

Vor nicht mal einem Jahr hatte Thomas Tuchel von Julian Nagelsmann übernommen, der seinerzeit sogar besser dastand. Letztlich reichte es noch zur Meisterschaft in letzter Minute. Das scheint in diesem Jahr außer Reichweite. Ist das erneute Trainer-Aus somit besiegelt?

Thomas Tuchel sucht nach Antworten

War er nach den Niederlagen gegen Leverkusen und Lazio Rom (hier mehr zum Spiel lesen) besonders mit der Leistung seiner Stars unzufrieden, zeigte sich Tuchel nach dem Spiel in Bochum versöhnlicher. Er habe ein eigentlich gutes Spiel gesehen. Man habe deutlich mehr Chancen, aber eben auch mehr Pech gehabt.

+++ Thomas Tuchel vor dem Aus? Irres Gerücht über Wechsel-Hammer sorgt für Aufregung +++

Es klingt nach einer Ausrede, doch auch der 50-Jährige weiß, dass er in der aktuellen Phase Positives herausheben muss. Andernfalls kann er schon in naher Zukunft den nächsten Urlaub planen. In der kommenden Woche spielt Bayern München gegen Leipzig. Sitzt er dann noch auf der Bank?

Klartext vom Boss

Die Antwort gab Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen in den Katakomben des Bochumer Stadions. Nachdem er nach Abpfiff zunächst in die Kabine geeilt war, stellte er sich den Journalisten.

Auf die Nachfrage, ob Thomas Tuchel in der kommenden Woche noch Trainer sei, antwortete er: „Selbstverständlich.“ Allerdings stellt er auch klar: „Ich halte nichts von monströsen Trainer-Bekundungsaussagen. Deswegen sage ich es auf meine Art und Weise. Das ist kein Thema, mit dem wir uns aktuell beschäftigen.“

Thomas Tuchel muss liefern

Damit ist aber auch klar, dass die Bayern gegen RB Leipzig zu einer Reaktion gezwungen sind. Eine weitere Niederlage wäre beinahe schon der letzte Nackenschlag im Meisterrennen. Derzeit liegt Leverkusen rund acht Punkte vorm Rekordmeister.

Weitere Nachrichten liest du hier:

Mehr denn je droht die Meisterserie der Bayern zu reißen – und Thomas Tuchel wäre derjenige, der mit diesem Misserfolg auf ewig in Verbindung gebracht würde. Das würde der Trainer natürlich gerne verhindern.