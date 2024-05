Thomas Tuchel lässt die Bombe platzen – Bayern steht vor Scherbenhaufen

Die Saison 2023/2024 lief für den FC Bayern München alles andere als erfolgreich. Sowohl auf nationaler- als auch auf internationaler Ebene holten die erfolgsverwöhnten Münchener keinen einzigen Titel. Rund um die Spekulationen um einen Verbleib von Trainer Thomas Tuchel gibt es nun neue Entwicklungen!

Eigentlich war bei den Bayern schon alles klar. Thomas Tuchel sollte nach der titellosen Saison seinen Hut nehmen und als neuer Trainer frischen Wind in den Verein bringen. Nach zahlreichen Absagen, unter anderem von Bundestrainer Julian Nagelsmann, erschien ein Verbleib von Tuchel zuletzt jedoch als wahrscheinlichste Option. Doch nun lässt der 50-Jährige die Bombe platzen!

FC Bayern München: Tuchel verkündet endgültigen Bayern-Abgang!

Wie Tuchel am Freitag (17. Mai) auf der Pressekonferenz vor dem letzten Saisonspiel der Bayern in Hoffenheim bekanntgab, wird dieses Spiel sein letztes als Bayern-Trainer sein: „Ich werde nicht auf die einzelnen Gründe eingehen. Das bleibt hinter verschlossenen Türen. Es bleibt bei der Vereinbarung“, so Tuchel.

Wie Tuchel selbst gesteht, wird er seine Zeit in München vermissen: „Ich bin ein bisschen traurig, weil ich ungern Mannschaften und den Staff verlasse. Das beginnt mit den Ordnern an der Tiefgarage und dem Team in der Küche. Sie tun alles, damit wir uns wohlfühlen. Man arbeitet eng stundenlang zusammen. Das ist immer schwer.“

Tuchel bestätigt Versuch weiterer Zusammenarbeit

Der Noch-Bayern-Trainer selbst bestätigte zudem, dass man bis zuletzt versucht habe, sich auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit zu verständigen: „Es gab Gespräche, aber wir haben keine Einigung gefunden. Daher bleibt es dabei“, so Tuchel. Wie die „Bild“ berichtet, hatten die Bayern-Verantwortlichen um Sportvorstand Max Eberl bis zuletzt mit Tuchel-Berater Olaf Meinking verhandelt. Offenbar ohne Erfolg.

Für die Bayern geht die Suche nach einem neuen Trainer also nun in die nächste Runde. Nach etlichen Absagen scheint der Trainermarkt nun jedoch mehr und mehr leer zu sein. Der Ausgang der Suche scheint offen wie nie.