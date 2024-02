Thomas Tuchel vor dem Aus? Irres Gerücht über Wechsel-Hammer sorgt für Aufregung

Er bestimmt erneut die Schlagzeilen – dieses Mal würde er allerdings gerne darauf verzichten. Beim FC Bayern steht Thomas Tuchel in der Kritik. Denn nach der dritten Niederlage in Folge steckt der deutsche Rekordmeister in einer Krise.

Über eine mögliche Entlassung von Thomas Tuchel wird deshalb seit der 2:3-Niederlage beim VfL Bochum schon fleißig spekuliert. Einem Bericht zufolge soll es eine Kontaktaufnahme der Münchener mit einem Star-Trainer gegeben haben.

Thomas Tuchel: Irres Gerücht über Wechsel-Hammer beim FC Bayern

Das wäre ein Hammer beim FC Bayern! Wie die oftmals gut informierte italienische Sportzeitung „Corriero dello Sport“ berichtet, sollen die Münchener Verantwortlichen bereits einen Nachfolger auserkoren haben, der beim FCB für Thomas Tuchel übernehmen sollte. Beim Wunschtrainer handelt es sich um keinen geringeren als Zinedine Zidane.

Sowohl als Fußballer war der Franzose ein Weltklasse-Spieler, aber auch als Trainer mit Real Madrid holte er unter anderem drei Champions-League-Siege hintereinander. Wird er nun bald neuer Trainer beim FC Bayern? Dem Bericht nach soll es sogar schon eine erste Kontaktaufnahme von Seiten der Münchener gegeben haben.

So sollen die FCB-Bosse im Austausch mit Zidane sein und auf eine Einigung hoffen. Schon vor der Niederlage vergangene Woche im Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom sollen die Verantwortlichen mit dem Franzosen Kontakt aufgenommen haben, berichtet „Corriero dello Sport“.

Zidane neuer Trainer beim FCB?

Ob Zidane überhaupt Interesse am Trainerposten beim FC Bayern hat, ist unklar. Was allerdings wenig Hoffnung für die Münchener macht, ist, dass Zidane wohl nur einen Verein trainieren wolle, dessen Sprache er beherrsche. Der FCB wäre damit raus, da der Ex-Starspieler kein Deutsch spricht. Wie es derweil mit Thomas Tuchel weitergeht, wird sich dann in den kommenden Tagen und Wochen zeigen.

Zuletzt war Zidane bei Real Madrid unter Vertrag. Dort hörte er nach der Saison 2020/21 überraschend auf und ist seitdem vereinslos. In der Vergangenheit wurde er immer wieder mit Top-Klubs wie Juventus Turin und Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht. Zu einem Engagement kam es aber nie.