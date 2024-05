FC Schalke 04: Bleibt Geraerts? Entscheidung gefallen – „Das ist normal“

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde viel über Karel Geraerts spekuliert. Bleibt er beim FC Schalke 04 oder verlässt er den Verein im Sommer auch schon wieder? Schließlich gibt es aus seiner Heimat Belgien großes Interesse von einem Top-Klub.

Nach dem letzten Saisonspiel gegen Greuther Fürth (0:2) hat sich der Cheftrainer des FC Schalke 04 zu seiner Zukunft geäußert. Die Nachricht sorgt bei den Fans für großen Jubel.

FC Schalke 04: Bleibt Geraerts S04-Trainer?

Mit der Unruhe kommt noch mehr Unruhe. So in etwa war es beim FC Schalke 04 der Fall. Nach schwachen Leistungen gab es auch viele Gerüchte und Spekulationen um Cheftrainer Karel Geraerts. Zwischenzeitlich, als der Abstieg in die 3. Liga drohte, soll der Belgier sogar vor dem Aus gestanden haben.

Aber auch bei einem Klassenerhalt sollte Geraerts den Verein verlassen – auf eigenem Wunsch. Denn aus Belgien gibt es Interesse. Der Rekordmeister Brügge will den S04-Trainer für die kommende Saison haben, heißt es in den Berichten. Ein klares Bekenntnis gab es von Geraerts in den vergangenen Wochen nie so richtig – bis jetzt.

Nach dem Spiel gegen Fürth sagte er in der Mixedzone: „Wir sehen uns wieder. Ich habe einen Vertrag und bin sehr glücklich hier. Ich habe die ganze Vorbereitung schon selbst durchgeplant.“

„Ich spreche noch mit meiner Frau“

Aussagen, die bei den Fans des FC Schalke 04 für Erleichterung sorgen. Schließlich haben sie großes Vertrauen in Geraerts, der die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur führen soll. Am besten in der nächsten Saison in die Bundesliga. Geraerts selbst erklärt, dass er noch mit seiner Frau sprechen muss, aber die Entscheidung wohl schon so gut wie sicher gefallen sei. „Das ist sehr normal“, so der Belgier.

Für die Profis beginnt bald die Sommerpause und auch für Geraerts. Erholen ist angesagt, ehe dann bald schon die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit beginnt – dann mit Geraerts und einem Kader mit vielen neuen Gesichtern.