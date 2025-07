Schalke-Legende Mike Büskens mit klarem Urteil zum Heimtrikot – „Nichts ist besser als das Original“

Der FC Schalke 04 hat sein Heimtrikot für die neue Saison präsentiert. Es handelt sich um eine Anlehnung an das Kulttrikot, dass Königsblau bereits von 1992 bis 1994 trug und jetzt modernisiert wurde.

Bei den Fans erhielt die neue Schalke-Kluft jede Menge Zuspruch. Der Mut der Design-Abteilung des S04 hat sich also ausgezahlt. Nun meldet sich auch Mike Büskens zu dem neuen Trikot zu Wort – und macht aus seiner Meinung keinen Hehl.

Büskens kramt altes Schalke-Trikot aus

Büskens gehörte in den 1990er-Jahren zum Schalker Kader und damit auch zu denjenigen Spielern, die jenes Trikot trugen, an den sich das heutige Jersey des S04 orientiert. Auf „Instagram“ meldete sich der 57-Jährige nun zu Wort – und das im originalen Trikot aus 1992: „Manchmal findet man im Keller noch so gute alte Schätze.“ Dabei zeigt Büskens stolz auf sein Trikot, für das er offenbar noch immer eine Vorliebe hat.

Der ehemalige Schalker führt aus: „Ich bin froh, dass ich nicht zur Wegwerfgesellschaft gehöre und Dinge, die mir ans Herz gewachsen sind, in Ehren halte und bewahre. Ich kann zu dem Trikot nur eins sagen: Es gibt gute Kopien, aber nichts ist besser als das Original!“ An das Trikot aus alten Tagen kommt die neue Version also wohl nicht heran. Dennoch scheint auch Büskens das neue mutige Design zu gefallen.

„So ein geiles Teil!“

In den sozialen Medien hagelt es derweil an Lobeshymnen für das neue Schalker Heimtrikot: „So ein geiles Teil“, „Ein wunderschönes Trikot. Überragend! Danke Schalke“, „Ist eigentlich ganz geil“ oder „Getragen finde ich es echt schön“ heißt es beispielsweise auf der Social-Media-Plattform „X“ (ehemals Twitter).

Ob es am Ende auch zum Aufstiegstrikot wird? Angesichts der vergangenen zwei Jahre darf das wohl bezweifelt werden. Viel mehr geht es für den FC Schalke 04 darum, eine Saison ohne Abstiegssorgen zu spielen.