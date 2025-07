Schalke-Fan brutal verprügelt – weil er ein S04-Trikot trug

Brutaler Überfall wegen eines Schalke-Trikots! In Sachsen wurde ein Schalke-Fan (21) Opfer einer brutalen Attacke. Zwei Männer schlugen auf ihn ein – nur, weil er ein Trikot des FC Schalke 04 trug! Die unfassbare Tat ereignete sich in der Nacht auf den 30. Juni in der Ortschaft Kottmar.

Schalke-Fan auf Heimweg brutal angegriffen

Der Fan und seine Freundin (23) kamen vom „Eibauer Bierzug“-Volksfest und waren auf dem Heimweg. Plötzlich trafen sie auf zwei dunkel gekleidete Männer. Laut Polizei forderten die Täter ihn auf, sein Trikot auszuziehen. Anschließend schlugen und traten sie auf den wehrlosen Schalke-Fan ein.

+++ Schalke fiebert weiter mit: Nächste Aufregung um Ex-Juwel Malick Thiaw +++

„Ich solle meinen ‚Scheißdreck‘ ausziehen. Ich wusste anfangs gar nicht, was sie meinten“, schildert der S04-Anhänger den Moment. Als der 21-Jährige sich schützend in die Hocke begab, trafen die Schläge gezielt seinen Kopf. Sie verletzten ihn schwer und zerstörten seine Brille.

FC Schalke 04-Trikot als Ziel der Gewalt

Das Opfer erlitt mehrere Verletzungen: ein Schädelhirntrauma, einen gebrochenen Mittelfinger und Hämatome. „Anfeindungen habe ich schon mal erlebt, doch solch eine Aggressivität und Brutalität wegen eines Trikots noch nie“, sagt der Altenpfleger. Er musste operiert werden und ist weiterhin krankgeschrieben.

Als er das Auswärtstrikot des FC Schalke 04 (hier mehr) schließlich auszog, ließen die Männer von ihm ab. Doch auch seine Freundin wurde angegriffen. Sie trugen Verletzungen davon, und ihre Brille ging zu Bruch. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Mehr News:

Jetzt ermittelt die Polizei wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizei in Görlitz oder jede andere Dienststelle entgegen. Der S04-Fan ist nicht nur verletzt, sondern auch schockiert. Der Angriff zeigt, wie gefährlich so etwas banales wie das Tragen ein FC Schalke 04-Trikots in der falschen Umgebung sein kann.