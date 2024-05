FC Schalke 04: Enttäuschendes Saisonende – doch ER macht den Fans Hoffnung

Es ist oftmals so, dass viele Spieler nicht mehr alles geben, wenn das Saisonziel schon länger erreicht wurde. Dieses Gefühl hatten die Fans des FC Schalke 04 auch bei den Profis, die im letzten Spiel gegen Greuther Fürth (0:2) alles andere als eine gute Leistung zeigten.

Den Klassenerhalt hatte der FC Schalke 04 schon vor Wochen gesichert. Dennoch sollte den knapp 5.000 mitgereisten Fans ein versöhnliches Ende geboten werden. Gegen Fürth gab es jedoch eine Niederlage. Immerhin konnte ein Profi die Anhänger überzeugen und Hoffnung auf die nächste Spielzeit machen.

FC Schalke 04: Enttäuschendes Saisonende

Nachdem diese Saison zu Ende ist, werden die Fans des FC Schalke 04 drei Kreuze machen. Die erneute Leidenszeit ist vorbei. Eine Chaos-Spielzeit endete immerhin mit dem Klassenerhalt, der lange Zeit sogar in weite Ferne geriet. Ein Abstieg in die 3. Liga wäre für die Königsblauen der absolute Horror gewesen.

Auch interessant: FC Schalke 04: Mega-Geschenk für Terodde – doch es ist nicht vom S04

Doch dieses Ziel konnte am 32. Spieltage geschafft werden. In den restlichen beiden Spielen sollten trotzdem versöhnliche Ergebnisse für die Knappen her. Gegen Rostock (2:1) gelang es vor der heimischen Kulisse. Doch am letzten Spieltag enttäuschte eine fast komplett neue Startelf bei Greuther Fürth auf ganzer Linie.

Mit einer 0:2-Niederlage verabschiedete sich der Revierklub aus der Saison 2023/24. Fast alle Spieler enttäuschten. Lediglich Torhüter Marius Müller konnte überzeugen und Innenverteidiger Ibrahima Cisse, der eigentlich schon abgeschrieben war.

Cisse macht den Fans Hoffnung

Der 1,96 Meter große Abwehrspieler zeigte eine gute Leistung gegen Fürth und bügelte oftmals die Fehler seiner Teamkollegen aus. Die beiden Gegentreffer konnte aber auch er nicht verhindern. Beim zweiten Fürth-Tor saß er allerdings schon auf der Bank. Cheftrainer Karel Geraerts wechselte den Profi des FC Schalke 04 aus.

Cisse hatte eine ebenfalls turbulente Saison hinter sich. Zum Saisonauftakt stand er in der Startelf, flog nach einem Platzverweis aber vom Feld. Danach kam er lange nicht mehr zum Einsatz, war sogar nur noch bei der U23 der Schalker. Erst zum Endspurt setzte ihn Geraerts wieder ein und der Belgier scheint von Cisse überzeugt zu sein: „„Ich glaube an ihn, das ist meine feste Überzeugung.“

Mehr Nachrichten für dich:

Auch die Fans sind zufrieden mit der Leistung des Maliers: „So wie Cisse spielt, wird er nächste Saison Stammspieler sein“, „Cisse ist der einzige Lichtblick heute“ und „Wenn man Cisse eine ganze Saison spielen lässt, wird er richtig wichtig für uns“, heißt es in den Kommentaren. Allerdings wird die kommende Spielzeit schwierig für ihn starten. Denn Cisse nimmt mit Mali an Olympia teil und wird die gesamte Vorbereitung fehlen.