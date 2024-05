FC Schalke 04: Mega-Geschenk für Terodde – doch es ist nicht vom S04

Er führte den FC Schalke 04 zum Aufstieg, wurde bei den Königsblauen zum Rekord-Torjäger der 2. Bundesliga und wird jetzt die Schuhe an den Nagel hängen: Simon Terodde werden viele Fußballfans ganz sicher vermissen.

Seine letzte Partie in der Veltins-Arena hatte er gegen Hansa Rostock (2:1). Ein letztes Mal für den FC Schalke 04 könnte er am Sonntag (19. Mai) gegen Greuther Fürth auflaufen. Vor dem Spiel gab es noch ein ganz besonderes Geschenk für den besten Torjäger der Zweitliga-Geschichte. Es kommt nicht vom S04.

FC Schalke 04: Mega-Geschenk für Terodde

177 Tore in der 2. Bundesliga! So viele Treffer hat Simon Terodde erzielt. Vielleicht ist es ein Rekord für die Ewigkeit. Gleich vier mal konnte der Angreifer sich die Torjägerkanone der zweiten Liga für sich sichern. 2015/16 (25 Tore), 2016/17 (25 Tore), 2018/19 (29 Tore) und in der Aufstiegssaison der Knappen 2021/22 mit 30 Toren.

Diese vier Torjägerkanonen werden bei Terodde sicherlich an einem wichtigen Ort zu Hause stehen. Nun bekommt er eine weitere dazu. Vor dem Spiel gegen Greuther Fürth bekam der Angreifer eine XXL-Torjägerkanone vom Fernsehsender „Sky“ geschenkt.

Tolles Geschenk von „Sky“ an Terodde. Foto: IMAGO/RHR-Foto

„Sky sagt Danke. Simon Terodde Rekordtorschütze“, steht auf der Torjägerkanone geschrieben, die der Stürmer vor Anpfiff der Partie erhalten hat.

S04 und Fans feiern die nette Geste

Eine „schöne Geste“, findet der FC Schalke 04. Und auch die Fans der Gelsenkirchener feiern die Aktion des Pay-TV-Senders. „Ehre, wem Ehre gebührt. Tolle Aktion“, „Hat sich Terodde aber so was von verdient. Danke dafür, Sky“ und „Wenn jemand diese Torjägerkanone bekommen sollte, dann Terodde. Sehr stark“, heißt es in den sozialen Netzwerken.

Von „Sky“ gab es bereits Stunden vor Spiel eine besondere Ehrung für Terodde. Das Karriereende des Stürmers nahm der Sender zum Anlass, „Torrodde“ mit einer Sondersendung zu würdigen, die alle seine 177 Treffer in der 2. Bundesliga zeigte. Ab 11.30 Uhr bis 14 Uhr gab es bei „Sky“ alle Tore, die er für den VfL Bochum, VfB Stuttgart, Hamburger SV und Schalke 04 im Unterhaus des Deutschen Fußballs erzielte.