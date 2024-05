Fürth – Schalke: Geraerts-Hammer zum Abschluss! Fans rasten aus

Saisonabschluss für den FC Schalke 04! Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt können die Königsblauen entspannt in das letzte Spiel gegen Greuther Fürth (19. Mai, 15.30 Uhr) gehen und den Fans ein versöhnliches Ende bereiten.

Für viele Spieler wird es das letzte Spiel im Trikot des FC Schalke 04. Drei Akteuren dagegen winkt gegen Greuther Fürth das Profidebüt. Cheftrainer Karel Geraerts sorgt nämlich für eine große Überraschung.

Fürth – Schalke: Geraerts-Hammer zum Abschluss

Wenn schon alles entschieden ist, dann sollen zum Abschluss noch einmal einige Spieler ran, die zuletzt nicht so viel Spielzeit bekommen haben. Das dachte sich S04-Trainer Karel Geraerts, weshalb er die Startelf gegen Greuther Fürth ordentlich verändert. So läuft der FC Schalke 04 gegen die Fürther auf: Müller – van der Sloot, Cisse, Matriciani, Mohr – Kabadayi, Schallenberg, Tempelmann – Karaman, Topp, Lasme.

Doch umso überraschender ist, welche Spieler auf der Bank sitzen: Neben den Routiniers Michael Langer, Paul Seguin, Simon Terodde, Danny Latza und Blendi Idrizi, sitzen dort gleich drei Talente aus der Knappenschmiede, die ihre Debüts feiern können.

Dazu zählen: Malik Talabidi, Jimmy Kaparos, Taylan Bulut und Emmanuel Gyamfi, der vor einigen Tagen seinen ersten Profivertrag bei den Knappen unterschrieben hat (DER WESTEN berichtete). Während Kaparos schon für die Profis aufgelaufen ist, winkt den drei anderen Talenten das erste Profispiel.

Fans rasten aus

Dass mehr Talente eine Möglichkeit bei der ersten Mannschaft des FC Schalke 04 bekommen sollten, fordern die Fans von Geraerts schon seit Monaten. Jetzt, wo der Klassenerhalt gelungen ist, hört der Cheftrainer vor dem Spiel gegen Greuther Fürth auf die Anhänger.

„Finde ich cool, dass Bulut und Gyamfi ihre Chance bekommen. Sammeln schon mal Erfahrung für die nächste Saison“, „So viele junge Spieler im Kader. Das erinnert ja an alte Zeiten“ und „Sehr wilde Aufstellung und krass, wer so alles auf der Bank ist“, heißt es unter anderem von den S04-Fans in den sozialen Netzwerken.

Ein weiterer Grund, weshalb so viele junge Spieler aus der Knappenschmiede im Kader stehen, ist die Ausfallliste: Darko Churlinov (krank), Marcin Kaminski, Tomas Kalas, Thomas Ouwejan, Assan Ouedraogo, Cedric Brunner sind alle angeschlagen und John Murkin sowie Ralf Fährmann sind noch im Aufbautraining.