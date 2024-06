Spanien – Georgien im Live-Ticker: Wahnsinn! Damit hat keiner gerechnet

In keinem Achtelfinale sind die Rollen so klar wie bei Spanien – Georgien. Während sich die „Furia Roja“ in einer bärenstarken Gruppenphase zum Titel-Favoriten gemausert hat, glaubten vor der EM 2024 wohl nicht einmal die kühnsten Georgier an einen Einzug in die K.o.-Phase.

Nun treffen Top-Favorit und Fußballzwerg direkt aufeinander. Beste Vorzeichen für die Mega-Sensation also? Auch Deutschland schaut gebannt auf Spanien – Georgien. Schließlich wird hier der Viertelfinal-Gegner des DFB-Teams ermittelt.

Spanien – Georgien im Live-Ticker: Alle Highlights hier

Wer zieht ins Viertelfinale ein und trifft auf Deutschland? Wir begleiten für dich Spanien – Georgien im Live-Ticker, servieren dir jede Info, jedes Highlight, jedes Tor auf dein Smartphone oder Computer. Viel Spaß!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Spanien – Georgien -:- (-:-)

Tore:

15.15 Uhr: Über die Favoritenrolle brauchen wir hier nicht viele Worte verlieren. Spanien hat sich für viele zum Top-Favoriten auf die EM-Trophäe gemausert, für Georgien war schon die erste Qualifikation für ein großes Turnier eine absolute Sensation.

Mehr Nachrichten:

Sonntag, 12.10 Uhr: Guten Tag und herzlich Willkommen im Live-Ticker zur Achtelfinal-Partie zwischen Spanien und Georgien bei dieser EM 2024.