Deutschland – Dänemark im Live-Ticker: Lange Spielunterbrechung! ++ Achtelfinale läuft wieder

Jetzt heißt es Siegen oder Fliegen! Nach der Gruppenphase stehen die Achtelfinalspiele an. Dabei kommt es am Samstag (29. Juni, 21 Uhr) zum Duell zwischen Deutschland und Dänemark.

Im Dortmunder Stadion will Deutschland ins Viertelfinale einziehen. Doch gegen Dänemark wird es alles andere als einfach. Gelingt es der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann, die Dänen zu besiegen oder gibt es eine Überraschung?

Deutschland – Dänemark im Live-Ticker

Schottland (5:1) und Ungarn (2:0) wurden besiegt, gegen die Schweiz gab es ein 1:1-Unentschieden. Und wie wird es für Deutschland im Achtelfinale gegen Dänemark laufen? Ab 21 Uhr wissen wir mehr. In unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.

Deutschland – Dänemark 0:0 (-:-)

Tore:

36. Nach einer mehr als 20-minütigen Pause geht es jetzt weiter. Rund zehn Minuten sind es bis zur Halbzeit.

35. Der Himmel wird heller. Schiedsrichter Oliver steht schon in den Katakomben und auch die Fans sind zurück. Gleich wird es weitergehen.

35. Die Zuschauer im Dortmunder Stadion gehen nun in die Innenbereiche. Der Regen wird immer heftiger.

35. Das Spiel ist unterbrochen! Jetzt gehen die beiden Mannschaften in die Kabinen. In Dortmund schüttet es wie aus Eimern.

32. Nach dem furiosen Start der Deutschen hat es sich mittlerweile geändert. Dänemark ist stärker geworden und lässt hinten nicht mehr viel zu.

24. Mittlerweile ist Dänemark besser im Spiel und hat auch längere Ballbesitzphasen. Jetzt gibt es durch Maehle sogar die erste dicke Chance, doch der Wolfsburger verzieht wenige Meter vor dem Tor deutlich. Von Deutschland kommt seit mehreren Minuten nichts mehr nach vorne.

15. Kurzer Blick auf die Statistik nach einer Viertelstunde: 5:0 Torschüsse und 69 zu 31 Prozent Ballbesitz für Deutschland. Dänemark steht hinten mit Mann und Maus und lauert auf Konter.

9. Die Anfangsphase gehört ganz klar den Deutschen! Nach dem nicht gegebenen Treffer hatten Schlotterbeck und Kimmich gute Möglichkeiten zur Führung. Keeper Schmeichel ist aber zur Stelle gewesen.

4. Schlotterbeck köpft zum 1:0, aber der Treffer zählt nicht! Bei der Ecke von Kroos steigt der Innenverteidiger am Höchsten und trifft, aber Gündogan soll Schmeichel gefoult haben. Was für ein Beginn!

1. Anpfiff! Deutschland spielt die erste Halbzeit in den weißen Trikots von rechts nach links.

20.58 Uhr: Die Nationalhymnen wurden gesungen. Jetzt geht es endlich los.

20.35 Uhr: Auch Dänemark muss aufgrund einer Gelbsperre in der Startelf wechseln. Hjulmand muss nur zuschauen, dafür startet Ex-BVB-Star Delaney. Der Wolfsburger Wind muss auf die Bank, Skov Olsen steht für ihn von Beginn an auf dem Platz. Eriksen ist ebenfalls einsatzbereit. So starten die Dänen: Schmeichel – Andersen, Vestergaard, Christensen – Bah, Delaney, Höjberg, Maehle – Skov Olsen, Hojlund, Eriksen.

20.20 Uhr: Die Fans sind jedenfalls schon jetzt überrascht von Nagelsmann. In den sozialen Netzwerken haben wir einige Reaktionen zusammengefasst.

19.53 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Tatsächlich bleibt Füllkrug erst mal auf der Bank. Für Rüdiger hat es anscheinend gereicht. Überraschend: Wirtz muss ebenfalls weichen. So beginnt das DFB-Team: Neuer – Kimmich, Schlotterbeck, Rüdiger, Raum – Kroos, Gündogan, Andrich, Havertz, Sane, Musiala. Nagelsmann nimmt gleich drei Änderungen im Vergleich zum 1:1 gegen die Schweiz vor. Dementsprechend werden viele Augen auf Sane gerichtet sein.

18.36 Uhr: Was in der Dortmunder Innenstadt gerade los ist, ist einfach irre! Die deutschen Fans sorgen für Partystimmung. Dabei heizt sie einer so richtig ein.

Samstag, 29. Juni, 16.08 Uhr: Einen wunderschönen guten Tag. Kribbelt es schon im Bauch? Das Achtelfinale steht an! Zur Partie Deutschland – Dänemark gibt es hier alle Infos.